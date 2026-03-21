«Поздравляю Сенегал». Капитан Марокко официально отказался от трофея КАН

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими публично отказался от титула чемпиона Кубка африканских наций 2025 года после решения Апелляционной коллегии CAF засчитать техническое поражение сборной Сенегала.

В своем заявлении защитник ПСЖ дал понять, что он и его товарищи по команде не должны принимать трофей, несмотря на решение CAF лишить Сенегал титула.

«Мама сказала мне отказаться от трофея Кубка африканских наций. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои партнеры по команде поступят так же. У нас был шанс выиграть, но мы не смогли этого сделать.

Так бывает в футболе: иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сенегал обыграл нас честно и заслужил победу. Было бы несправедливо разрушить их радость после той тяжелой работы, которую они проделали.

Я уважаю решение CAF, но официально отказываюсь от трофея. Я не выиграл Кубок Африки 2025. Еще раз поздравляю Сенегал».