Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Поздравляю Сенегал». Капитан Марокко официально отказался от трофея КАН
Кубок африканских наций
21 марта 2026, 11:14
1252
1

«Поздравляю Сенегал». Капитан Марокко официально отказался от трофея КАН

Ашраф Хакими сделал громкое заявление

21 марта 2026, 11:14 |
1252
1 Comments
«Поздравляю Сенегал». Капитан Марокко официально отказался от трофея КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими публично отказался от титула чемпиона Кубка африканских наций 2025 года после решения Апелляционной коллегии CAF засчитать техническое поражение сборной Сенегала.

В своем заявлении защитник ПСЖ дал понять, что он и его товарищи по команде не должны принимать трофей, несмотря на решение CAF лишить Сенегал титула.

«Мама сказала мне отказаться от трофея Кубка африканских наций. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои партнеры по команде поступят так же. У нас был шанс выиграть, но мы не смогли этого сделать.

Так бывает в футболе: иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сенегал обыграл нас честно и заслужил победу. Было бы несправедливо разрушить их радость после той тяжелой работы, которую они проделали.

Я уважаю решение CAF, но официально отказываюсь от трофея. Я не выиграл Кубок Африки 2025. Еще раз поздравляю Сенегал».

17 марта Апелляционная коллегия CAF постановила, что уход Сенегала с поля в финале КАН считается поражением по регламенту турнира, аннулировав победу Сенегала 1:0 и присудив Марокко победу 3:0. Сенегал заявил, что обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде.

По теме:
Ашраф Хакими Кубок африканских наций сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу
Иван Чирко Источник: Ghana Soccernet
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dexter
ПОСТУПИЩЕ!!!!!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем