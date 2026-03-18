Дело пойдет в Лозанну. Сенегал оспорит лишение титула победителя КАН

Накануне Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола принял резонансное решение лишить сборную Сенегала титула победителя последнего розыгрыша Кубка африканских наций за нарушения, которые случились в финальном поединке против сборной Марокко.

Последняя была признана формальным победителем турнира, так как сенегальцам в финале засчитано техническое поражение (0:3).

Однако Сенегальская федерация футбола дала понять, что обжалует это решение африканских футбольных властей «как можно скорее» в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

«Сенегальская федерация футбола осуждает это несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, которое порочит репутацию африканского футбола», – говорится в заявлении.

Напомним, решение лишить сборную Сенегала титула победителя последнего розыгрыша КАН было мотивировано тем, что «Львы Теранги» временно покидали поле в знак протеста против назначенного пенальти в пользу Марокко в финале соревнования. Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола признал это нарушением статьи 84 регламентных норм.