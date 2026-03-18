Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дело пойдет в Лозанну. Сенегал оспорит лишение титула победителя КАН
Кубок африканских наций
18 марта 2026, 09:48
Дело пойдет в Лозанну. Сенегал оспорит лишение титула победителя КАН

Точку в скандальном деле ставить пока рано…

Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола принял резонансное решение лишить сборную Сенегала титула победителя последнего розыгрыша Кубка африканских наций за нарушения, которые случились в финальном поединке против сборной Марокко.

Последняя была признана формальным победителем турнира, так как сенегальцам в финале засчитано техническое поражение (0:3).

Однако Сенегальская федерация футбола дала понять, что обжалует это решение африканских футбольных властей «как можно скорее» в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

«Сенегальская федерация футбола осуждает это несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, которое порочит репутацию африканского футбола», – говорится в заявлении.

Напомним, решение лишить сборную Сенегала титула победителя последнего розыгрыша КАН было мотивировано тем, что «Львы Теранги» временно покидали поле в знак протеста против назначенного пенальти в пользу Марокко в финале соревнования. Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола признал это нарушением статьи 84 регламентных норм.

сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций сборная Марокко по футболу Спортивный арбитражный суд (CAS)
Алексей Сливченко Источник: France24
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем