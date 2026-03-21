Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Циципас выбил шестую ракетку во втором круге Мастерса в Майами
ATP
21 марта 2026, 04:45 | Обновлено 21 марта 2026, 05:04
133
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 51) выбил шестую ракетку мира, австралийца Алекса де Минаура в матче 1/32 финала турнира ATP 1000 в Майами.

Циципас переиграл пятого сеяного де Минаура в двух сетах за 1 час и 27 минут – 6:3, 7:6 (7:3).

В активе Стефаноса – пять подач на вылет и 20 виннеров, в пасиве – 15 невынужденных ошибок. У Стефаноса реализация первой подачи составила 98 процентов (39 из 40-ка выигранных очков).

Эта победа стала для Циципаса второй подряд на тысячнике во Флориде после успешного старта против британца Артура Фери (ATP 174) в первом круге.

Статистика очных встреч игроков – 12:1 в пользу представителя Греции.

Единственная победа австралийца над Циципасом была в четвертьфинальном поединке на турнире в ATP 500 в Акапулько в 2024 году.

Следующим соперником грека будет француз Артур Фис (ATP 28).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/32 финала

Стефанос Циципас Алекса де Минаур [5] – 6:3, 7:6 (7:3)

Стефанос Циципас Алекс де Минаур ATP Майами
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем