Австралиец прокомментировал получение четырехлетнего запрета от ITIA
Маринко Матошевич о возможной подаче апелляции
Бывший австралийский теннисист Маринко Матошевич опубликовал заявление в ответ на четырехлетнюю дисквалификацию, наложенный Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
40-летний Матошевич прокомментировал решение ITIA для издания The First Serve.
«В эпоху обмана говорить правду — это революционный поступок.
Даже после моего признания, на фиктивном слушании ITIA, было решено наказать меня четырехлетней дисквалификацией.
Я очень разочарован тем, что все руководящие органы тенниса не объединились и не дали четкого подтверждения того, что я завершил карьеру в феврале 2018 года. Поразительно то, что ITIA разрешено выдвигать против меня обвинения, опираясь исключительно на текстовые сообщения и неясные правила, касающиеся команд поддержки игроков.
В моем интервью для The First Serve я поднял тему легального мошенничества с TUE (Therapeutic Use Exemptions – разрешение на терапевтическое использование запрещенных препаратов) в теннисе, и молчание вокруг этого было оглушительным и показательным. Мне кажется, что мне вынесли это суровое наказание, потому что я отказался сотрудничать с их расследованием в отношении других игроков.
Я взвешиваю, стоит ли подавать апелляцию в этой коррумпированной системе. Совершенно очевидно, что не все находятся в равных условиях, как мы видели в последние несколько лет.
Правда освободила меня, и я надеюсь, что правда освободит теннис от всей этой коррупции».
Интервью Матошевича для The First Serve
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
