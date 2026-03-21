Австралиец прокомментировал получение четырехлетнего запрета от ITIA

Бывший австралийский теннисист Маринко Матошевич опубликовал заявление в ответ на четырехлетнюю дисквалификацию, наложенный Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

40-летний Матошевич прокомментировал решение ITIA для издания The First Serve.

«В эпоху обмана говорить правду — это революционный поступок.

Даже после моего признания, на фиктивном слушании ITIA, было решено наказать меня четырехлетней дисквалификацией.

Я очень разочарован тем, что все руководящие органы тенниса не объединились и не дали четкого подтверждения того, что я завершил карьеру в феврале 2018 года. Поразительно то, что ITIA разрешено выдвигать против меня обвинения, опираясь исключительно на текстовые сообщения и неясные правила, касающиеся команд поддержки игроков.

В моем интервью для The First Serve я поднял тему легального мошенничества с TUE (Therapeutic Use Exemptions – разрешение на терапевтическое использование запрещенных препаратов) в теннисе, и молчание вокруг этого было оглушительным и показательным. Мне кажется, что мне вынесли это суровое наказание, потому что я отказался сотрудничать с их расследованием в отношении других игроков.

Я взвешиваю, стоит ли подавать апелляцию в этой коррумпированной системе. Совершенно очевидно, что не все находятся в равных условиях, как мы видели в последние несколько лет.

Правда освободила меня, и я надеюсь, что правда освободит теннис от всей этой коррупции».

