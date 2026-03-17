Бывшего теннисиста, ныне тренера, дисквалифицировали из-за допинга

Международное агентство по вопросам честности в теннисе (ITIA) подтвердило четырехлетнюю дисквалификацию бывшего австралийского теннисиста, а ныне тренера Маринко Матошевича в рамках программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP).

Независимый трибунал установил, что Матошевич совершил пять нарушений антидопинговых правил в период с 2018 по 2020 года, включая использование во время профессиональной карьеры запрещенного метода кровяного допинга (blood doping), содействие другому игроку в применении метода кровяного допинга, предоставление советов другим игрокам о том, как избежать положительных результатов допинг-тестов, а также использование и хранение запрещенного вещества кленбутерола.

Что касается обвинений в консультировании других игроков, председатель независимого трибунала Майкл Херон заявил, что действия Матошевича выходят далеко за рамки пассивного участия и представляют собой преднамеренное участие в нарушении TADP, и что его поведение подрывает целостность антидопинговой системы. Трибунал также отклонил публичные заявления Матошевича, касающиеся добросовестности процесса расследования ITIA, и заявил, что ITIA действовала в рамках полномочий, предоставленных TADP.

В 2024 году расследование ITIA выявило убедительные доказательства потенциальных нарушений правил со стороны Матошевича. 15 мая 2025 года ITIA официально предъявила Матошевичу обвинение. Матошевич отрицал обвинения и дело было передано в независимый трибунал для определения ответственности и санкций.

Слушание было назначено на 9 февраля 2026 года в режиме видеоконференции. За несколько недель до слушания Матошевич перестал участвовать в арбитражном процессе, прежде чем сделать заявление в СМИ, в котором признал одно обвинение в применении кровяного допинга. Матошевич решил не присутствовать на слушании, несмотря на многочисленные уведомления, и слушание состоялось в запланированный срок.



Результаты Матошевича и призовые деньги, полученные им на турнирах ATP челенджер в Морелосе и Индиан-Уэллсе в феврале 2018 года, примерно в то время, когда было зафиксировано нарушение антидопинговых правил, также были аннулированы.



Дисквалификация Матошевича закончится 15 марта 2030 года при условии возврата призовых.



В течение периода отстранения Матошевичу запрещено участвовать в качестве игрока, тренера или посетителя в любых теннисных соревнованиях или деятельности, санкционированной членами ITIA, а также любой национальной федерацией.

Матошевич не имеет права тренировать или работать с каким-либо игроком ни в каком контексте в соответствии с правилами.

Самую высокую позицию мирового рейтинга в одиночном разряде Маринко достигал в феврале 2013 года – 39-е место. В 2012 году австралиец доходил до финала турнира ATP 250 в Делрей-Бич, где уступил Кевину Андерсону. За карьеру Матошевич заработал $2 041 040 призовых.