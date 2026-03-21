Молот возвращается. Итальянец выбил 10-го сеяного из Мастерса в Майами

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 68) выбил казахстанца Александра Бублика (ATP 11) на турнире ATP 1000 в Майами.

Известный итальянец по прозвищу «Молот» переиграл Бублика в поединке 1/32 финала в двух сетах за 1 час и 28 минут – 6:4, 6:4.

В активе итальянца – 16 подач на вылет, шесть из шести отыгранных брейк-пойнтов и 29 виннеров, в пасиве – 20 невынужденных ошибок.

Это было третье очное противостояние игроков. Маттео лидирует 2:1.

В 2025 году итальянец проиграл четвертьфинальный матч американцу Тейлору Фритцу на тысячнике в Майами.

Для Маттео это первая победа над игроком топ-20 с апреля 2025 года. Он переиграл, на тот момент вторую ракетку мира, Александра Зверева на Мастерсе в Монте-Карло.

В третьем круге Мастерса Берреттини встретится с победителем матча Валантен Вашеро (ATP 25) – Мариано Навоне (ATP 61).

ATP 1000 в Майами. Хард, 1/32 финала

Маттео Берреттини – Александр Бублик [10] – 6:4, 6:4