Молот возвращается. Итальянец выбил 10-го сеяного из Мастерса в Майами
Маттео Берреттини переиграл Александра Бублика в матче 1/32 финала
Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 68) выбил казахстанца Александра Бублика (ATP 11) на турнире ATP 1000 в Майами.
Известный итальянец по прозвищу «Молот» переиграл Бублика в поединке 1/32 финала в двух сетах за 1 час и 28 минут – 6:4, 6:4.
В активе итальянца – 16 подач на вылет, шесть из шести отыгранных брейк-пойнтов и 29 виннеров, в пасиве – 20 невынужденных ошибок.
Это было третье очное противостояние игроков. Маттео лидирует 2:1.
В 2025 году итальянец проиграл четвертьфинальный матч американцу Тейлору Фритцу на тысячнике в Майами.
Для Маттео это первая победа над игроком топ-20 с апреля 2025 года. Он переиграл, на тот момент вторую ракетку мира, Александра Зверева на Мастерсе в Монте-Карло.
В третьем круге Мастерса Берреттини встретится с победителем матча Валантен Вашеро (ATP 25) – Мариано Навоне (ATP 61).
ATP 1000 в Майами. Хард, 1/32 финала
Маттео Берреттини – Александр Бублик [10] – 6:4, 6:4
Matteo's feelin it 🔥— Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2026
2025 #MiamiOpen quarter-finalist @MattBerrettini tops Bublik 6-4 6-4 for his first Top 20 win since April! pic.twitter.com/D2lGJKAekE
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тибо пропустит около шести недель
Даяна в непростом поединке 1/64 финала вырвала победу у Эшлин Крюгер