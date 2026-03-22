В Испании принизили уровень Куртуа на фоне другого вратаря Реала
Элиас Израэль – о Куртуа
Журналист Элиас Израэль из COPE выразил сомнение в том, является ли Тибо Куртуа лучшим вратарем в истории футбола. Хотя он признает достижения бельгийца в «Реале», отмечая его роль спасителя команды, Израэль считает, что у Куртуа нет весомых достижений в составе сборной.
«Тибо – не лучший вратарь в истории. Меня удивляет, что Куртуа на уровне сборных был нерелевантен. Он великолепен в клубах, но в истории футбола значение сборной тоже важно.
«Касильяс выиграл чемпионат мира и был героем того турнира. Для меня это имеет большое значение. Титул Касильяса на мундиале придает ему статус «вратаря эпохи», – сказал журналист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
