  4. В Испании принизили уровень Куртуа на фоне другого вратаря Реала
22 марта 2026, 04:32 | Обновлено 22 марта 2026, 05:32
В Испании принизили уровень Куртуа на фоне другого вратаря Реала

Элиас Израэль – о Куртуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Журналист Элиас Израэль из COPE выразил сомнение в том, является ли Тибо Куртуа лучшим вратарем в истории футбола. Хотя он признает достижения бельгийца в «Реале», отмечая его роль спасителя команды, Израэль считает, что у Куртуа нет весомых достижений в составе сборной.

«Тибо – не лучший вратарь в истории. Меня удивляет, что Куртуа на уровне сборных был нерелевантен. Он великолепен в клубах, но в истории футбола значение сборной тоже важно.

«Касильяс выиграл чемпионат мира и был героем того турнира. Для меня это имеет большое значение. Титул Касильяса на мундиале придает ему статус «вратаря эпохи», – сказал журналист.

