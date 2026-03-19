  4. Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
19 марта 2026, 21:22
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине

Тибо пропустит около шести недель

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил тяжелую травму и пропустит около шести недель.

Как отмечает источник, бельгиец сожалеет, что не может помочь в ключевых матчах, ведь именно сейчас игра мадридцев начала налаживаться. Впрочем, он сохраняет спокойствие, ведь доверяет своему партнеру – Андрею Лунину. Украинец уже доказал, что является вратарем топ-уровня и способен решать судьбу матчей. Для украинца это отличный шанс проявить себя, получив долгожданную игровую практику на высшем уровне.

В этом сезоне в активе Лунина четыре матча, в которых он пропустил восемь голов и один раз сохранил ворота в неприкосновенности.

По теме:
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Испанские СМИ: нокаут для Куртуа, Лунин снова в деле
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Футбол | 19 марта 2026, 09:14 1
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд

Шовковский рассказал, что в свое время мог перейти в «Арсенал»

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Футбол | 19 марта 2026, 06:23 23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала

Оформили выход в четвертьфинал: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Атлетико

Полная доминация. Металлист 1925 не оставил шансов СК Полтаве
Футбол | 19.03.2026, 19:53
Полная доминация. Металлист 1925 не оставил шансов СК Полтаве
Полная доминация. Металлист 1925 не оставил шансов СК Полтаве
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Бокс | 19.03.2026, 09:33
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 19.03.2026, 17:16
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
абабагаламага
Минулого року Лунін все зробив, щоб Реал проходив далі в Лізі Чемпіонів. Потім повернувся Куртуа і Реал вилетів
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 8
Бокс
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 68
Футбол
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 3
Бокс
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
