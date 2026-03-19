Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил тяжелую травму и пропустит около шести недель.

Как отмечает источник, бельгиец сожалеет, что не может помочь в ключевых матчах, ведь именно сейчас игра мадридцев начала налаживаться. Впрочем, он сохраняет спокойствие, ведь доверяет своему партнеру – Андрею Лунину. Украинец уже доказал, что является вратарем топ-уровня и способен решать судьбу матчей. Для украинца это отличный шанс проявить себя, получив долгожданную игровую практику на высшем уровне.

В этом сезоне в активе Лунина четыре матча, в которых он пропустил восемь голов и один раз сохранил ворота в неприкосновенности.