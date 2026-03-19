ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Лунина. Реал потерял Тибо Куртуа на длительный срок
Вратарь мадридского клуба и сборной Бельгии получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа пропустит как минимум шесть недель из-за травмы, полученной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Во вторник, 17 марта, голкипер королевского клуба был вынужден покинуть поле после первого тайма в противостоянии с английским «Манчестер Сити» – 2:1.
«После обследований, проведенных медицинской службой «Реала» у нашего футболиста Тибо Куртуа, ему был поставлен диагноз – травма четырехглавой мышцы бедра на правой ноге», – сообщила пресс-служба «сливочных».
Бельгиец пропустит матчи чемпионата Испании против «Атлетико», «Мальорки», «Жироны», а также не сможет выйти на поле в обоих поединках 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Медицинский штаб мадридского клуба будет регулярно следить за состоянием здоровья бельгийца, чтобы в апреле еще раз оценить вероятность возращения Тибо на футбольное поле.
Ожидается, что место в воротах «Реала» займет второй номер, голкипер сборной Украины Андрей Лунин.
🚨 Thibaut Courtois suffers muscle injury in the anterior rectum of the right quadriceps.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2026
The Belgian GK could miss both games between Real Madrid and FC Bayern, reports Cope.
Real Madrid staff will re-evaluate his conditions during next weeks. pic.twitter.com/EIQPhADvVJ
Parte médico de Courtois.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
