  ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Лунина. Реал потерял Тибо Куртуа на длительный срок
19 марта 2026, 14:07 | Обновлено 19 марта 2026, 14:11
1200
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Лунина. Реал потерял Тибо Куртуа на длительный срок

Вратарь мадридского клуба и сборной Бельгии получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

19 марта 2026, 14:07 | Обновлено 19 марта 2026, 14:11
1200
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Лунина. Реал потерял Тибо Куртуа на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа пропустит как минимум шесть недель из-за травмы, полученной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 17 марта, голкипер королевского клуба был вынужден покинуть поле после первого тайма в противостоянии с английским «Манчестер Сити» – 2:1.

«После обследований, проведенных медицинской службой «Реала» у нашего футболиста Тибо Куртуа, ему был поставлен диагноз – травма четырехглавой мышцы бедра на правой ноге», – сообщила пресс-служба «сливочных».

Бельгиец пропустит матчи чемпионата Испании против «Атлетико», «Мальорки», «Жироны», а также не сможет выйти на поле в обоих поединках 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Медицинский штаб мадридского клуба будет регулярно следить за состоянием здоровья бельгийца, чтобы в апреле еще раз оценить вероятность возращения Тибо на футбольное поле.

Ожидается, что место в воротах «Реала» займет второй номер, голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Маркевич рассказал, чем его удивили последние матчи Лиги чемпионов
Винисиус догнал Мбаппе. Самые результативные игроки в истории плей-офф ЛЧ
13-й матч подряд. Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Николай Тытюк Источник: ФК Реал Мадрид
Нестеренко и Костюк выбрали стартовые составы на матч Александрия – Динамо
Нестеренко и Костюк выбрали стартовые составы на матч Александрия – Динамо
Нестеренко и Костюк выбрали стартовые составы на матч Александрия – Динамо

Поединок 21-го тура Премьер-лиги состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени

Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»

Грэм Поттер – о матче плей-офф квалификации ЧМ

Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
