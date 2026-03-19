ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Лунина. Реал потерял Тибо Куртуа на длительный срок

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа пропустит как минимум шесть недель из-за травмы, полученной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 17 марта, голкипер королевского клуба был вынужден покинуть поле после первого тайма в противостоянии с английским «Манчестер Сити» – 2:1.

«После обследований, проведенных медицинской службой «Реала» у нашего футболиста Тибо Куртуа, ему был поставлен диагноз – травма четырехглавой мышцы бедра на правой ноге», – сообщила пресс-служба «сливочных».

Бельгиец пропустит матчи чемпионата Испании против «Атлетико», «Мальорки», «Жироны», а также не сможет выйти на поле в обоих поединках 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Медицинский штаб мадридского клуба будет регулярно следить за состоянием здоровья бельгийца, чтобы в апреле еще раз оценить вероятность возращения Тибо на футбольное поле.

Ожидается, что место в воротах «Реала» займет второй номер, голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

🚨 Thibaut Courtois suffers muscle injury in the anterior rectum of the right quadriceps.



The Belgian GK could miss both games between Real Madrid and FC Bayern, reports Cope.



Real Madrid staff will re-evaluate his conditions during next weeks. pic.twitter.com/EIQPhADvVJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2026