  Неожиданная потеря очков. Динамо U-19 сыграло вничью с Александрией U-19
20 марта 2026, 15:44 |
218
0

Неожиданная потеря очков. Динамо U-19 сыграло вничью с Александрией U-19

Поединок юношеских команд «Александрии» и «Динамо» завершился со счетом 2:2

20 марта 2026, 15:44 |
218
0
Неожиданная потеря очков. Динамо U-19 сыграло вничью с Александрией U-19
ФК Динамо

В пятницу, 20 марта, состоялся поединок 21-го тура Национальной Лиги U-19. «Александрия» U-19 и «Динамо» U-19 разделили очки, сыграв вничью 2:2.

Команды быстро обменялись забитыми мячами. На гол Адриана Бекерского на четвертой минуте, «Александрия» U-19 спустя пять минут ответила точным ударом Евгения Горбатова.

Вскоре ситуация повторилась. На 34-й минуте Виталий Лобко снова вывел киевлян вперед. Но на 36-й минуте Горбатов счет сравнял.

Вторая половина матча прошла без голов.

Национальная Лига U-19. 21-й тур. 20 марта

«Александрия» U-19 – «Динамо» U-19 (Киев) – 2:2

Голы: Горбатов (9, 36) – Бекерский (4), Лобко (34).

«Александрия»: 1. Стовба, 80. Курлатов, 3. Гаража, 8. Бец, 16. Гриценко, 49. Хмелевский, 14. Нестеренко (57. Гасену, 83), 71. Белый (21. Шворак, 70), 37. Халилов, 37 (11. Юрескул, 83), 17. Горбатов (2. Ляшко, 69), 98. Омельченко (19. Карташев, 90+2).

«Динамо»: 71. Суркис, 11. Губенко, 4. Огородник (16. Панимаш, 46), 6. Иваськив, 15. Дикий, 18. Озимай (30. Романюк, 83), 22. Осипенко (20. Федоренко, 58), 8. Люсин, 21. Бекерский (28. Саване, 72), 7. Андрейко (17. Гродзинский, 72), 9. Лобко.

Видеозапись матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
