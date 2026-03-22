«Туран не сдал тест, провалил его». Легенда раскритиковал тренера Шахтера

Легенда донецкого «Шахтера» Александр Сопко поделился своими мыслями об ответном матче Лиги конференций против «Леха».

«Туран кричал, но… Зачем он так шумит? Эмоции, но, на мой взгляд, так себя тренер ведет только тогда, когда он не готовится как следует к матчам. И криками Туран пытается компенсировать пробелы в тренировочном процессе. Команда не знает, что делать на поле, беззубая, а тренер бегает туда-сюда, подсказки раздает… Таким образом он сам показывает, что не может настроить команду на игру, подготовить ее как следует.

Вообще, знаете, у меня было дежавю. Показалось, что играет «Шахтер» времен Луиша Каштру – команда просто возилась с мячом, не боролась, не создавала реальных моментов в атаке, в защите играла ненадежно. Такое впечатление, что Туран дал задание на игру своим игрокам просто держать мяч. Ни прострелов, ни острых фланговых прострелов, никто из игроков «Шахтера» даже не пытался врываться в штрафную площадку соперника, не говоря уже о борьбе в ней.

Не научил ли Туран за более чем полгода игроков современному футболу – где прессинг, где давление, где жесткость, в хорошем смысле этого слова? А уверенность где? Почему игроки «Шахтера» боятся бороться? Не понимаю…

Если мы говорим о дуэли тренеров, а не «Шахтера» и «Леха», то во втором матче Нильс Фредриксен полностью переиграл Арду Турана в тактическом плане! Выход «Шахтера» в 1/4 финала Лиги конференций – случайность, едва пролезли. Тест на профессиональную пригодность Туран провалил, не сдал. Таково мое мнение», – отметил Сопко.