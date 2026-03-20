  4. Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после поражения от Леха
20 марта 2026, 14:29
Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после поражения от Леха

Арда попросил футболистов оставаться сосредоточенными

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий Шахтер уступил польскому Леху (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, но квалифицировался в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3).

Бразилец Невертон рассказал, что сказал Арда Туран игрокам «Шахтера» после матча против польского клуба. Арда предупредил футболистов:

- Так понимаем, что даже несмотря на то, что команда шагает в 1/4 финала Лиги конференций, каких-либо празднований в раздевалке не было. Что вообще говорил главный тренер?

– Нет, мы праздновали достаточно и в раздевалке, и на поле с болельщиками. Кстати, очень рад такой поддержке фанатов здесь, в Кракове! Что касается слов тренера, то он поздравил нас и сказал, что необходимо оставаться сфокусированными на протяжении всего турнира, – сказал Невертон.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля.

Ivan_33Ob
святкували немов вже кубок виграли, та клоун той туран, він по суті нічого толком не показав ще..і пофіг на той досвід, ти або толковий або ні..а оці його крики , я не прихильник турецьких балаганів 
Алексей Левченко
"Відомо, що Туран сказав гравцям Шахтаря після поразки від Леха" - якщо виключити мати, то нічого.
Singularis
Туран сказал: Готовьтесь на Рух.
