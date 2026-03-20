Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру

Говорит вроде бы все правильно, но почти все делает наоборот. Это я о нынешнем наставнике «Шахтера» Арде Туране. После очередной вымученной победы в чемпионате Украины – над «Металлистом 1925» – турецкий тренер заявил, что «мы становимся хорошей командой», и что «кадровые проблемы не являются оправданием».

Хвалить «горняков» за невнятную игру против команды Бартуловича язык как-то не поворачивался, но победу ведь все равно добыли. Хотя и после корявенького пенальти.

Признаться, после матча я, грешным делом, подумал, что причина невзрачной игры «оранжево-черных» – экономия сил на «Лех». Дескать, дончане и в ответной встрече устроят полякам головомойку. И поделом им.

Однако то, что случилось в краковском поединке, ничем иным, окромя абсурда, я назвать не могу. Такое впечатление сложилось, что «Шахтер» просто не знал, что делать, как играть.

И не нужно рассказывать, что проблема – в центре защиты, где выбыли сразу два игрока основы. Это не проблема, если слушать правильные речи Турана. Это, разве что, проблемка. А настоящая проблема – это действия «Шахтера» в атаке.

После первого поединка против команды из Познани лично я уверовал, что команда из Познани элементарно не подготовилась к противостоянию. В том смысле, что не подготовилась, прежде всего, тактически. «Бело-синие» безоглядно ринулись вперед с первых минут встречи, оголив тылы и дав донецким бразильцам такое необходимое пространство. И этим пространством донецкие бразильцы воспользовались сполна.

Нечто подобное я до этого в нынешнем сезоне видел лишь пару раз. В исполнении разобранного «Бешикташа». И в матче «Шахтера» против не соответствующей уровню УПЛ «Полтавы». Ну, еще в игре дончан против «Динамо» что-то подобное было (не кубковой, а чемпионата).

Но стоило тренерскому штабу «Леха» заняться всерьез элементарным разбором игры соперника – непосредственными своими задачами – как «Шахтер» оказался в роли слепых котят.

И речи не было в ответном поединке об атаках польской команды высоким блоком. Наоборот: «железнодорожники» атаковали средним блоком, не оголяя тылы.

Команда Фредериксена теперь играла не против мяча, а против соперника, перекрыв этому сопернику свободные зоны. И вот оно, настоящее чудо! «Шахтер» не знал, что делать. «Шахтер» выпал из игры, как выпадали из игры против «Шахтера» в начале этого сезона разобранный «Бешикташ», не соответствующая уровню УПЛ «Полтава» или неготовое и в то же время возомнившее себя пупом земли «Динамо».

А тем временем «Лех» делал то, что не сумел по причине скудоумия сделать в первом поединке. «Лех» разрывал соперника благодаря элементарной тактике, элементарной физике и элементарной логике. «Это абсурд», – не раз и не два вертелось у меня в голове, наблюдая за «перипетиями» этого позорища. Такого не может быть по определению, но такое было.

Абсурд превратился в какой-то гротеск, декаданс какой-то, когда поляки неимоверными усилиями, после трех рикошетов, по факту помогли «Шахтеру» избежать позорища, затолкав мяч в собственные ворота.

В подобных случаях говорят, что в девяти из десяти случаев они бы это «чудо» не воспроизвели. Но в данном случае я более чем уверен, что они бы это «чудо» не воспроизвели и в девяносто девяти случаев из ста, настолько все трешово, не по-настоящему получилось.

Теперь уже «Леху» было не до изысков или элементарной осторожности. Теперь уже «Леху» нужно было раскрываться. Нужно было оголять собственные тылы и безоглядно мчаться вперед забивать третий гол, давая вожделенное пространство донецким бразильцам.

И что же мы увидели на самом деле? Мы увидели, как донецкие бразильцы на ровном месте пороли перспективные контратаки. Неумение удержать мяч, неумение отдать элементарную передачу, неумение сориентироваться в простом эпизоде. Вот и все, чем запомнился «Шахтер» после автогола «Леха».

А вот «Лех» запросто мог забивать и третий гол, и четвертый. Именно «Лех» должен был выходить в четвертьфинал, если судить по ответной игре.

Но в «Шахтера» оказался один-единственный козырь – Дмитрий Ризнык. Он тащил все, что мог. И затащил команду в следующий раунд.

Кстати, это как же нужно упасть «Шахтеру» за последние два года, чтобы болельщики команды назвали именно Ризныка лучшим игроком «горняков». На мой взгляд, это приговор команде, «исповедующей зрелищный футбол».

И если за приговор 2024 года Марино Пушич ответил своей головой, то есть потерей должности, то Арда Туран, как ни в чем не бывало, продолжает строить трешовый абсурд: «Симеоне в защите и Луиса Энрике в атаке».

Даже после крупного поражения от ЛНЗ «Шахтер» не был настолько жалок, как после этого минимального по счету позора от «Леха».

Иллюзий у меня уже не осталось относительно этого тренера «Шахтера», и относительно этого «Шахтера». Но все равно я рад даже такому верблюжьему пролазу в следующий раунд сквозь ушко иголки.

Пускай хоть таким будет этот праздник. По всей видимости, другим, то есть не жалким, этот праздник «горняков» уже не может быть по определению.