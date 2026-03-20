Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20 марта 2026, 10:51
3600
31

Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру

Валерий Василенко – о верблюжьем пролазе «горняков» сквозь ушко иголки

20 марта 2026, 10:51 |
3600
31 Comments
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Говорит вроде бы все правильно, но почти все делает наоборот. Это я о нынешнем наставнике «Шахтера» Арде Туране. После очередной вымученной победы в чемпионате Украины – над «Металлистом 1925» – турецкий тренер заявил, что «мы становимся хорошей командой», и что «кадровые проблемы не являются оправданием».

Хвалить «горняков» за невнятную игру против команды Бартуловича язык как-то не поворачивался, но победу ведь все равно добыли. Хотя и после корявенького пенальти.

Признаться, после матча я, грешным делом, подумал, что причина невзрачной игры «оранжево-черных» – экономия сил на «Лех». Дескать, дончане и в ответной встрече устроят полякам головомойку. И поделом им.

Однако то, что случилось в краковском поединке, ничем иным, окромя абсурда, я назвать не могу. Такое впечатление сложилось, что «Шахтер» просто не знал, что делать, как играть.

И не нужно рассказывать, что проблема – в центре защиты, где выбыли сразу два игрока основы. Это не проблема, если слушать правильные речи Турана. Это, разве что, проблемка. А настоящая проблема – это действия «Шахтера» в атаке.

После первого поединка против команды из Познани лично я уверовал, что команда из Познани элементарно не подготовилась к противостоянию. В том смысле, что не подготовилась, прежде всего, тактически. «Бело-синие» безоглядно ринулись вперед с первых минут встречи, оголив тылы и дав донецким бразильцам такое необходимое пространство. И этим пространством донецкие бразильцы воспользовались сполна.

Нечто подобное я до этого в нынешнем сезоне видел лишь пару раз. В исполнении разобранного «Бешикташа». И в матче «Шахтера» против не соответствующей уровню УПЛ «Полтавы». Ну, еще в игре дончан против «Динамо» что-то подобное было (не кубковой, а чемпионата).

Но стоило тренерскому штабу «Леха» заняться всерьез элементарным разбором игры соперника – непосредственными своими задачами – как «Шахтер» оказался в роли слепых котят.

И речи не было в ответном поединке об атаках польской команды высоким блоком. Наоборот: «железнодорожники» атаковали средним блоком, не оголяя тылы.

Команда Фредериксена теперь играла не против мяча, а против соперника, перекрыв этому сопернику свободные зоны. И вот оно, настоящее чудо! «Шахтер» не знал, что делать. «Шахтер» выпал из игры, как выпадали из игры против «Шахтера» в начале этого сезона разобранный «Бешикташ», не соответствующая уровню УПЛ «Полтава» или неготовое и в то же время возомнившее себя пупом земли «Динамо».

А тем временем «Лех» делал то, что не сумел по причине скудоумия сделать в первом поединке. «Лех» разрывал соперника благодаря элементарной тактике, элементарной физике и элементарной логике. «Это абсурд», – не раз и не два вертелось у меня в голове, наблюдая за «перипетиями» этого позорища. Такого не может быть по определению, но такое было.

Абсурд превратился в какой-то гротеск, декаданс какой-то, когда поляки неимоверными усилиями, после трех рикошетов, по факту помогли «Шахтеру» избежать позорища, затолкав мяч в собственные ворота.

В подобных случаях говорят, что в девяти из десяти случаев они бы это «чудо» не воспроизвели. Но в данном случае я более чем уверен, что они бы это «чудо» не воспроизвели и в девяносто девяти случаев из ста, настолько все трешово, не по-настоящему получилось.

Теперь уже «Леху» было не до изысков или элементарной осторожности. Теперь уже «Леху» нужно было раскрываться. Нужно было оголять собственные тылы и безоглядно мчаться вперед забивать третий гол, давая вожделенное пространство донецким бразильцам.

Getty Images/Global Images Ukraine

И что же мы увидели на самом деле? Мы увидели, как донецкие бразильцы на ровном месте пороли перспективные контратаки. Неумение удержать мяч, неумение отдать элементарную передачу, неумение сориентироваться в простом эпизоде. Вот и все, чем запомнился «Шахтер» после автогола «Леха».

А вот «Лех» запросто мог забивать и третий гол, и четвертый. Именно «Лех» должен был выходить в четвертьфинал, если судить по ответной игре.

Но в «Шахтера» оказался один-единственный козырь – Дмитрий Ризнык. Он тащил все, что мог. И затащил команду в следующий раунд.

Кстати, это как же нужно упасть «Шахтеру» за последние два года, чтобы болельщики команды назвали именно Ризныка лучшим игроком «горняков». На мой взгляд, это приговор команде, «исповедующей зрелищный футбол».

И если за приговор 2024 года Марино Пушич ответил своей головой, то есть потерей должности, то Арда Туран, как ни в чем не бывало, продолжает строить трешовый абсурд: «Симеоне в защите и Луиса Энрике в атаке».

Даже после крупного поражения от ЛНЗ «Шахтер» не был настолько жалок, как после этого минимального по счету позора от «Леха».

Иллюзий у меня уже не осталось относительно этого тренера «Шахтера», и относительно этого «Шахтера». Но все равно я рад даже такому верблюжьему пролазу в следующий раунд сквозь ушко иголки.

Пускай хоть таким будет этот праздник. По всей видимости, другим, то есть не жалким, этот праздник «горняков» уже не может быть по определению.

Валерий Василенко
Валерий Василенко
Комментарии 33
Singularis
Про следующий  раунд надо бы подробней. 
 Потому что Шахтёр будут "подкарауливать" ЛНЗ и Полесье после его игр с АЗ.   А так как выиграть 4 таких игры  вряд ли удасться, то на чём делать упор? 
  Думаю - на УПЛ.   Это синица в руках.   А за журавлём пусть дублёры Шахтёра охотятся. 
имхо
New Zelander
Василенку нагадаю, що Кристал Пелес теж "проповз" кіпріотів та ще й граючи в більшості, адже у кіпріотів було вилучення. Фіорентина проповзла поляків за рахунок пенальті на 93-й хвилині в Італії та за рахунок голу в додатковий час в Польші після того як воротар та вся команда Ракува побігли відіграватися. Словенський Целє теж зганьбив грецький АЕК - 0:2 і гра там була такого ж типу як тут. Навіть Страсбург на тоненького проліз далі... Практично всі команди не грають, а страждають в такому турнірі як ЛК. А згадаємо поразку АЗ Алкмара від кіпрського АЕКа у жовтні - 4:0. І я сумніваюся що у цих команд були такі самі проблеми зі складом як у Шахти перед цією грою коли два основних захисника випадають і створювач двух голів у Познані - Гомес. 
Singularis
Эта статья - приговор автору.)))
Только одна Фио выиграла  обе игры.   Остальные клубы ЛК  "пролезли через ушко" благодаря победе в одной из игр.
Diesel
все по ділу пропісочив шахтар
в УПЛ гри не має від слова зовсім
В ЛК жах. Мабуть Туран не розуміє як процювати з бразильцями.
А працювати можна. Доведено Мірчею.
AK.228
И Василенко абсолютно прав - в первой игре поляки просто тупо недооценили Шахтер 
Андрій Заліщук
Скажімо так, Шахтарю пройти в 1/4 ЛК допоміг автогол, якби не він, то фіг його знає чим закінчилося
Отаман
Все буде добре у найтитулованішого клуба незалежної України донецького Шахтаря 
_ Moore
Пеналь в матчі з хорьками було не "кривеньке", а відверто лівим: кожна рука атакуючого - це фол, такі правила.
Bahus1
За вчорашній матч соромно, з тураном стало ще ясно після швейцарців, були сумніви що залишиться в шахтарі до весни. Командної гри немає, кожен бразилець сам за себе, Матвієнко краще що є в шахтарі на сьогоднішній день і це не жарт. В першому голі різник мав виручати, далі виправився
sania
На мою думку проблема Шахтаря це "самбадром".Посередніх бразил купили за божевільні гроші, пообіцявши перехід до Топ-5 чемпіонатів через ЄК. От вони і намагаються продати себе чим яскравіше "крутячи дупами". Кістяк команди відсутній, лише "карнавал". А гравці то посередні, ось і виходить суміш балету з самбою.В Луческу була основа, а бразили лише доповнювали.Туран здається взагалі не керує командою. Повторю це лише моя думка.
George Abuladze
Згоден з автором, абсолютно незрозуміло яку команду будує Арда Туран, маючи таких висококласних гравців, я б на місці власників задумався про іншого тренера
AK.228
У меня насчет Турана не было иллюзий изначально))
Євгеній Січкаренко
Там в 12:00 буде грати Буковина з сумською Вікторією. Вельми цікаво подивитись на команду, на яку покладено місію вибити динамо
Mishgan2507
Ще один антигірник виродив диво-статтю, де він, як великий знаток, ставить (вже не в перший раз) хрест на Шахтарі, а ті все продовжують і продовжують грати у Європі та лідирувати в УПЛ. Горе-автори вказують на недолугий та випадковий гол Шахтаря, причому абсолютно не порівнюючи цей гол з таким же недолугим пенальті на 48-й хвилині. Так, це був той ще перворманс від гірників, але цього можна було очікувати, враховуючи Грамма та Назарину у старті. Жодно захисника з умінням просувати, ще й Назарина, який, окрім стандартів, абсолютно зайвий у побудові атакуючих дій. Калюжний просто Хаві у порівнянні з ним. Педріньо доводилося опускатися на місце захисника для просування м'яча, і тоді тільки він рухався уперед.  
🚘
Сістємноє мочілово шлактьора
DaVinci
Пощастило кротам. Якби не дурний гол, то в овертаймах вилетіли б точно. З АЗ такого везіння вже не буде
