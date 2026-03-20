Сборная Испании объявила состав на товарищеские игры перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выбрал 27 футболистов, которые попали в заявку на предстоящие товарищеские матчи перед чемпионатом мира 2026 года.

«Фурия Роха» встретится с командой Сербии 27 марта и сыграет против Египта 31 марта. Соперниками испанской сборной на мундиале станут Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия, защитник «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа, центрбек «Арсенала» Кристиан Москера и вингер «Осасуны» Виктор Муньос получили первые вызовы в национальную команду.

Состав сборной Испании на матчи против Сербии и Египта:

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Маркос Льоренте («Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хейсен («Реал»), Кристиан Москера («Арсенал»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Педри («Барселона»), Пабло Форнальс («Бетис»), Карлос Солер («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Алекс Баэна («Атлетико»), Андер Барренечеа («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Ламин Ямаль («Барселона»).