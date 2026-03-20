Сборная Испании объявила состав на товарищеские игры перед чемпионатом мира
Главный тренер Луис де ла Фуэнте выбрал 27 футболистов на поединки с Сербией и Египтом
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выбрал 27 футболистов, которые попали в заявку на предстоящие товарищеские матчи перед чемпионатом мира 2026 года.
«Фурия Роха» встретится с командой Сербии 27 марта и сыграет против Египта 31 марта. Соперниками испанской сборной на мундиале станут Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия, защитник «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа, центрбек «Арсенала» Кристиан Москера и вингер «Осасуны» Виктор Муньос получили первые вызовы в национальную команду.
Состав сборной Испании на матчи против Сербии и Египта:
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Маркос Льоренте («Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хейсен («Реал»), Кристиан Москера («Арсенал»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).
Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Педри («Барселона»), Пабло Форнальс («Бетис»), Карлос Солер («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).
Нападающие: Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Алекс Баэна («Атлетико»), Андер Барренечеа («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
