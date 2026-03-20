  4. Сборная Испании объявила состав на товарищеские игры перед чемпионатом мира
20 марта 2026, 15:22 |
Главный тренер Луис де ла Фуэнте выбрал 27 футболистов на поединки с Сербией и Египтом

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выбрал 27 футболистов, которые попали в заявку на предстоящие товарищеские матчи перед чемпионатом мира 2026 года.

«Фурия Роха» встретится с командой Сербии 27 марта и сыграет против Египта 31 марта. Соперниками испанской сборной на мундиале станут Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия, защитник «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа, центрбек «Арсенала» Кристиан Москера и вингер «Осасуны» Виктор Муньос получили первые вызовы в национальную команду.

Состав сборной Испании на матчи против Сербии и Египта:

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Маркос Льоренте («Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хейсен («Реал»), Кристиан Москера («Арсенал»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Педри («Барселона»), Пабло Форнальс («Бетис»), Карлос Солер («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Алекс Баэна («Атлетико»), Андер Барренечеа («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Ламин Ямаль («Барселона»).

По теме:
Выездная форма сборной Украины Authentic стоит почти семь тысяч гривен
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ представила выездную форму сборной Украины
В заявку сборной Украины U-16 вошли футболисты Реала, Барселоны, Милана
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Футбол | 20 марта 2026, 08:03 12
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера

Ахметов в свое время хотел пригласить легендарного вратаря

Динамо из-за травмы потеряло футболиста, который получил шанс от Костюка
Футбол | 20 марта 2026, 14:49 0
Динамо из-за травмы потеряло футболиста, который получил шанс от Костюка
Динамо из-за травмы потеряло футболиста, который получил шанс от Костюка

Максим Коробов вылетел на три недели из-за повреждения, полученного в матче с «Оболонью»

Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 20.03.2026, 06:05
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Футбол | 20.03.2026, 00:51
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20.03.2026, 10:51
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 41
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 28
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 214
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
19.03.2026, 04:55 3
Другие виды
