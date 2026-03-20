Известный агент – о форварде сборной Украины: «У него – большое будущее»

Известный агент Вадим Шаблий оценил выступления нападающего сборной Украины Владислава Ваната в составе испанской «Жироны».

«Это были очень напряженные шесть месяцев. С профессиональной точки зрения появилось много новой информации, в Ла Лиге — другая интенсивность и высокий уровень ответственности. Я очень рад, что Влад смог перейти в новый клуб и сразу начал забивать голы — очень важные для команды.

Он уже забил девять голов и сделал одну голевую передачу в 25 матчах за «Жирону». Я очень рад за него и действительно считаю, что у него — большое будущее. Ла Лига — идеальное место для совершенствования навыков и выхода на новый уровень. Если он продолжит работать в том же духе и раскроет свой потенциал, то сможет стать одним из ключевых игроков команды», — сказал Шаблий в интервью испанскому изданию Sport.

Сообщалось, что тренер «Алавеса» неожиданно унизил Ваната после гола украинца в ворота его команды.