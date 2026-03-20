Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Мы действительно счастливы»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал победу над римской «Ромой» (4:3 в дополнительное время, 5:4 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Мы здесь празднуем выход в следующий раунд после великолепного матча. Мы действительно счастливы. Это была нелегкая задача, но мы ее выполнили. Я могу только поздравить ребят, ведь они сделали нечто особенное.

В дополнительное время игра была открытой, и обе команды могли вырвать победу. К счастью, именно мы нанесли решающий удар. Я считаю, что мы победили команду, которая, без сомнения, сильнее нас. Теперь мы снова сыграем с «Астон Виллой» — командой, с которой мы встречались дважды за последние два сезона. Мы снова будем аутсайдерами, но попробуем снова удивить».