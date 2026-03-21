Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Это действительно важно во время матчей»
Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2026, 12:06
84
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Это действительно важно во время матчей»

Форвард сборной Украины оценил новую игровую форму «сине-желтых»

21 марта 2026, 12:06 |
84
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Это действительно важно во время матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук оценил новую форму национальной сборной Украины, объяснив, почему она выглядит именно так.

«На поле сразу чувствуешь, комфортно ли тебе в определенной форме. В этой легко двигаться, она не отвлекает, и это действительно важно во время матчей. И мне нравится, что это та футболка, которую люди захотят одевать не только на матчи, но и каждый день. Очень стильно», – сказал Яремчук.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.

Ранее Шевченко взял слово после презентации новой формы сборной Украины

форма сборной Украины Роман Яремчук сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем