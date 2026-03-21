Роман ЯРЕМЧУК: «Это действительно важно во время матчей»

Украинский форвард Роман Яремчук оценил новую форму национальной сборной Украины, объяснив, почему она выглядит именно так.

«На поле сразу чувствуешь, комфортно ли тебе в определенной форме. В этой легко двигаться, она не отвлекает, и это действительно важно во время матчей. И мне нравится, что это та футболка, которую люди захотят одевать не только на матчи, но и каждый день. Очень стильно», – сказал Яремчук.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.

Ранее Шевченко взял слово после презентации новой формы сборной Украины