Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ представила выездную форму сборной Украины
20 марта 2026, 11:29 | Обновлено 20 марта 2026, 11:41
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ представила выездную форму сборной Украины

Подопечные Сергея Реброва уже 26 марта сыграют в матче плей-офф квалификации ЧМ-2026

УАФ. Сборная Украины по футболу

В пятницу, 20 марта, Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую выездную форму национальной сборной Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации:

«Новый дизайн апеллирует к преемственности украинской геральдики – от трезубца Владимира Великого к гербам Василия Кричевского, Николая Битинского и современного Государственного Герба Украины.

Форма изготовлена ​​с использованием технологии CLIMACOOL+, которая помогает быстрее отводить влагу, обеспечивает комфорт и вентиляцию даже во время самых интенсивных матчей в жарких условиях.

Впервые за 36 лет на футбольные комплекты ассоциаций возвращается adidas Originals Trefoil – символ оригинальности бренда. Комплект уже доступен в магазинах adidas, на сайте adidas.ua и shop.uaf.ua.

В четверг, 26 марта, подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 1
Khafre
класна форма, синя, я к в динамо
