ОФИЦИАЛЬНО. УАФ представила выездную форму сборной Украины

В пятницу, 20 марта, Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую выездную форму национальной сборной Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации:

«Новый дизайн апеллирует к преемственности украинской геральдики – от трезубца Владимира Великого к гербам Василия Кричевского, Николая Битинского и современного Государственного Герба Украины.

Форма изготовлена ​​с использованием технологии CLIMACOOL+, которая помогает быстрее отводить влагу, обеспечивает комфорт и вентиляцию даже во время самых интенсивных матчей в жарких условиях.

Впервые за 36 лет на футбольные комплекты ассоциаций возвращается adidas Originals Trefoil – символ оригинальности бренда. Комплект уже доступен в магазинах adidas, на сайте adidas.ua и shop.uaf.ua.

В четверг, 26 марта, подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.