Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 20-го по 22-е марта.

Чемпионат Англии

31 тур

20.03.2026

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

Самая миролюбивая команда лиги – против самой взбалмошной. У «Борнмута» – аж 14 ничьих, и это явно не предел. У «МанЮнайтед» – отличный отрезок после назначения на тренерский мостик Майкла Каррика, однако то, что творилось с командой ранее, без матерных слов назвать достаточно сложно. Как для середняка, бывшая команда нашего Ильи Забарного смотрится достаточно мощно: в ее пассиве лишь семь поражений. На одно больше, чем у «МЮ». Подопечные Ираолы немного притормозили в последних матчах: четыре подряд ничьих, в то время как «МанЮнайтед» исправно штампует победы и уже вряд ли отдаст «зону ЛЧ». Тем не менее, выезд в Борнмут не сулит «красным дьяволам» легкой прогулки, ибо «вишни» в родных стенах играют в последнее время успешно против манкунианцев. Мне видится вполне подходящей ставка «обе забьют». Что же касается итога игры, то, на мой взгляд, гости не проиграют.

21.03.2026

«Эвертон» – «Челси»

«Нам нужно быть стойкими. Нам нужно не пустить сезон под откос», – сказал после резонансного вылета от «ПСЖ» в ЛЧ главный тренер «Челси» Росеньор. А еще он сказал, что «нам нужно убедиться, что на «Эвертон» мы выйдем организованными, целеустремленными и свежими». То есть, молодой да ранний наставник «пенсионеров» не уверен в свежести и целеустремленности своих подопечных. Ну, было бы странно, после 2:8 от «Сен-Жермен». А тут еще и вице-капитан «синих» Энцо Фернандес захандрил и не хочет оставаться в «Челси». В общем, очень сложным обещает стать вояж «синих» в гости к команде нашего Виталия Миколенко. «Эвертон» достаточно успешно играет против «Челси» на родной арене: не уступает в семи из девяти последних матчей. На мой взгляд, не уступит и на сей раз.

Чемпионат Германии

27 тур

20.03.2026

«Лейпциг» – «Хоффенхайм»

Центральный матч тура. Битва за Лигу чемпионов: пятая против третьей команды турнирной таблицы. Между оппонентами – лишь три очка разницы, так что весьма уместен штамп об игре за «шесть баллов». После уверенного старта сезона «быки» немного притормозили, в то время как «крестьяне» набрали отличную скорость уже по ходу чемпионата. Тем не менее, фаворитом в этом поединке будет именно «Лейпциг». Эта команда и более мощная по составу, и более опытная. Да и турнирная ситуация ее поджимает. Кстати, в последних пяти очных встречах именно «Лейпциг» выходил победителем. Мне кажется, и в этот раз тенденция сохранится.

Чемпионат Испании

29 тур

22.03.2026

«Барселона» – «Райо Вальекано»

Лучшая команда лиги, действующий чемпион – против в лучшем случае середняка. Казалось бы, фаворит в этом противостоянии очевиден, но не все так однозначно, ибо в роли лучшей команды выступает «Барселона», от которой весьма часто можно ожидать не только феерии, но и провала. Среди недели «блауграна» провела блестящий поединок ЛЧ против «Ньюкасла», отгрузив в ворота непростого оппонента аж семь мячей. Если бы подобное сделала любая другая команда лиги, то ее будущий соперник, кем бы он ни был, априори считался бы обреченным. Но это же «Барса»: неизвестно, с какой ноги встанет эта команда в день игры. Да и соперник для каталонцев – кусачий, неудобный, мадридский. По традиции предлагаю ставить на игры «Барсы» «обе забьют». И в этот раз тоже. А что касается итога игры, то, все-таки, хозяева должны брать три очка. И за счет куража тоже.

«Реал» – «Атлетико»

Безоговорочно главный матч тура. Один из главных матчей сезона. Принципиальности – выше крыши. И ответственности тоже. В игре первого тура тогда еще главный тренер «Мадрида» Хаби Алонсо не совладал с напором «матрасников»: «Реал» сгорел 2:5, и то поражение стало первым тревожным звонком для новоиспеченного тренера «сливочных». Затем последовали иные тревожные звонки, и Хаби Алонсо уже нет на «Сантьяго Бернабеу». Теперь там в фаворе Альваро Арбелоа, акции которого после уверенного прохода «МанСити» в ЛЧ заметно выросли. Соперники в одинаковых условиях, ибо и «Атлетико» среди недели играл в ЛЧ. Для команды Диего Симеоне эта игра – в первую очередь за престиж, за марку, но вряд ли за большее, ибо выше третьего места «матрасники» уже вряд ли поднимутся, в то время как «Реал» продолжает бороться за чемпионство. Осторожно предположу, что выиграют хозяева.

Чемпионат Италии

30 тур

22.03.2026

«Фиорентина» – «Интер»

Не ладится у «Интера» в серии А после сенсационного вылета от «Буде-Глимта» в плей-офф Лиги чемпионов. «Нерадзурри» проиграли в самом принципиальном для себя матче внутреннего календаря – в миланском дерби, затем не смогли переиграть «Аталанту». Однако команда Киву все равно остается главным претендентом на «скудетто», ибо ее главные конкуренты тоже не впечатляют. Нынешняя «Фиорентина» не является конкурентом для нынешнего «Интера»: коллектив из культурной столицы Италии все еще болтается внизу таблицы, хотя в последнее время исправно набирает очки. На мой взгляд, обе команды в этом матче не смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности, а победителем в итоге выйдут гости.

Чемпионат Франции

27 тур

22.03.2026

«Лион» – «Монако»

Матч обещает быть интересным и результативным, ибо обе команды исповедуют атакующий футбол и отнюдь не безгрешны в обороне. После блестящей победной серии команды Пауло Фонсеки, которая оборвалась в игре против «Страсбура», «Лион» попал в полосу турбулентности. «Ткачи» разучились выигрывать. Не в последнюю очередь разучились из-за большого количества травмированных игроков основы. В свою очередь, монегаски тоже не могут похвастаться стабильностью, однако в минувшем туре княжеский клуб без особых проблем одолел «Брест», а перед тем прихлопнул на выезде не кого-нибудь, а сам «ПСЖ». В общем, сейчас «Монако» на подъеме, чего о команде нашего Романа Яремчука не скажешь. На мой взгляд, гости в этом поединке как минимум не проиграют. При «обе забьют».

