Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций

В четверг, 19 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретились польский «Лех» и донецкий «Шахтер».

Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:2, однако пробились в следующий раунд благодаря победе в первой игре – 3:1.

Аналитическая платформа Football Meets Data оценила шансы «горняков» в борьбе за трофей:

выход в полуфинал – 52%

выход в финал – 13%

победа в турнире – 5%

Главным фаворитом турнира эксперты считают английский «Кристал Пэлас», который на стадии 1/4 финала сыграет против итальянской «Фиорентины».

Шансы представителя Премьер-лиге победить в Лиге конференций составляют 34%, на втором месте разместился французский «Страсбург» с показателем в 18%.

Кто с кем сыграет в 1/4 финала Лиги конференций?

Шахтер Донецк (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия)

Райо Вальекано (Испания) – АЕК Афины (Греция)

Майнц (Германия) – Страсбург (Франция)