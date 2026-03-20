Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций

Донецкий клуб сыграет против нидерландского «АЗ Алкмаар» на стадии 1/4 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

В четверг, 19 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретились польский «Лех» и донецкий «Шахтер».

Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:2, однако пробились в следующий раунд благодаря победе в первой игре – 3:1.

Аналитическая платформа Football Meets Data оценила шансы «горняков» в борьбе за трофей:

  • выход в полуфинал – 52%
  • выход в финал – 13%
  • победа в турнире – 5%

Главным фаворитом турнира эксперты считают английский «Кристал Пэлас», который на стадии 1/4 финала сыграет против итальянской «Фиорентины».

Шансы представителя Премьер-лиге победить в Лиге конференций составляют 34%, на втором месте разместился французский «Страсбург» с показателем в 18%.

Кто с кем сыграет в 1/4 финала Лиги конференций?

  • Шахтер Донецк (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия)
  • Райо Вальекано (Испания) – АЕК Афины (Греция)
  • Майнц (Германия) – Страсбург (Франция)
Денис Брегін
АЗ вже якось відмудохав кротів в плей-офф куєфа в кінці 00-их. "Могут павтаріть"😁
New Zelander
52% дають Шахті на прохід в півфінал і цілком заслужено. 
fly
Якось вони Стразбург переоцінють. Я думаю з тієї гулки в фіналі буде грати Райо Вальекано
Remark
Явні фаворити 😁
Сказки ДАмбаса
Злодюга Суркис не позволит победить самому сильному составу, а намеренно сделает чемпионом Хрустальньій Дворец.
zzg77
Може АЗ і візьме кубок!
