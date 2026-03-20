Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций
Донецкий клуб сыграет против нидерландского «АЗ Алкмаар» на стадии 1/4 финала
В четверг, 19 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором встретились польский «Лех» и донецкий «Шахтер».
Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:2, однако пробились в следующий раунд благодаря победе в первой игре – 3:1.
Аналитическая платформа Football Meets Data оценила шансы «горняков» в борьбе за трофей:
- выход в полуфинал – 52%
- выход в финал – 13%
- победа в турнире – 5%
Главным фаворитом турнира эксперты считают английский «Кристал Пэлас», который на стадии 1/4 финала сыграет против итальянской «Фиорентины».
Шансы представителя Премьер-лиге победить в Лиге конференций составляют 34%, на втором месте разместился французский «Страсбург» с показателем в 18%.
Кто с кем сыграет в 1/4 финала Лиги конференций?
- Шахтер Донецк (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия)
- Райо Вальекано (Испания) – АЕК Афины (Греция)
- Майнц (Германия) – Страсбург (Франция)
🏆 To win 🟢 UECL (as of 20 Mar):— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 20, 2026
34% 🏴 Crystal Palace (📈 +6%)
18% 🇫🇷 Strasbourg (📉 -2%)
11% 🇩🇪 Mainz 05 (📈 +2%)
11% 🇪🇸 Rayo Vallecano
10% 🇮🇹 Fiorentina
7% 🇬🇷 AEK (📉 -1%)
5% 🇺🇦 Shakhtar Donetsk
4% 🇳🇱 AZ Alkmaar (📈 +2%)
