Фонсека сделал заявление о Яремчуке после вылета Лиона из Лиги Европы

Наставник французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы после поражения от испанской «Сельты» в матче 1/8 финала (0:2, 1:3 по сумме двух игр).

«Мы разочарованы. У нас был отличный шанс выйти в следующий раунд соревнований, но нам было тяжело играть вдесятером против очень качественной команды, которой является «Сельта».

Я думаю, что удаление Мусы Ниакате стало переломным моментом в матче. С самого начала «Сельта» действовала агрессивно, однако у нас были моменты впереди.

В конце матча мы играли рискованно, потому и пропустили второй раз. Наша команда отдала все силы на поле, но этого было недостаточно. Нам нужно морально восстановиться до следующего матча, хотя это будет сложно сделать.

Мы готовились выдержать их давление. Мы не понимали, что в тот момент можем получить больше пространства. Нам нужно было больше взаимодействовать с Романом Яремчуком.

Преимущество было на их стороне, потому что они находились в большом количестве перед нашей штрафной», – признался Фонсека.