Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фонсека сделал заявление о Яремчуке после вылета Лиона из Лиги Европы
20 марта 2026, 10:49 |
1313
Фонсека сделал заявление о Яремчуке после вылета Лиона из Лиги Европы

Французский клуб потерпел поражение в противостоянии с испанской «Сельтой»

20 марта 2026, 10:49 |
1313
Фонсека сделал заявление о Яремчуке после вылета Лиона из Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Наставник французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы после поражения от испанской «Сельты» в матче 1/8 финала (0:2, 1:3 по сумме двух игр).

«Мы разочарованы. У нас был отличный шанс выйти в следующий раунд соревнований, но нам было тяжело играть вдесятером против очень качественной команды, которой является «Сельта».

Я думаю, что удаление Мусы Ниакате стало переломным моментом в матче. С самого начала «Сельта» действовала агрессивно, однако у нас были моменты впереди.

В конце матча мы играли рискованно, потому и пропустили второй раз. Наша команда отдала все силы на поле, но этого было недостаточно. Нам нужно морально восстановиться до следующего матча, хотя это будет сложно сделать.

Мы готовились выдержать их давление. Мы не понимали, что в тот момент можем получить больше пространства. Нам нужно было больше взаимодействовать с Романом Яремчуком.

Преимущество было на их стороне, потому что они находились в большом количестве перед нашей штрафной», – признался Фонсека.

Ризнык объяснил, что помогло Шахтеру пройти Лех в Лиге конференций
Ризнык объяснил, что помогло Шахтеру пройти Лех в Лиге конференций
Ризнык объяснил, что помогло Шахтеру пройти Лех в Лиге конференций

После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Лунина. Реал потерял Тибо Куртуа на длительный срок
ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Лунина. Реал потерял Тибо Куртуа на длительный срок
ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Лунина. Реал потерял Тибо Куртуа на длительный срок
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
_ Moore
Фонсека в ауті. Або скоро буде.
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
