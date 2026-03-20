20 марта 2026, 10:08 | Обновлено 20 марта 2026, 10:21
Шахтер обратился к фанатам после поражения от Леха в Лиге конференций

«Горняки» поблагодарили болельщиков

ФК Шахтер Донецк.

Донецкий Шахтер уступил польскому Леху (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, но квалифицировался в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3).

Пресс-служба «горняков» лаконично обратилась к фанатам после провального матча в Кракове: «👏 Спасибо за вашу поддержку! 🧡🙌 Всегда вместе, всегда рядом, где бы ни были», – говорится в сообщении.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля

По теме:
Шахтер в шестой раз в своей истории сыграет в четвертьфинале еврокубков
Всего 9 стран остаются представлеными в еврокубках. Среди них – Украина
10-й лучший результат. У Украины 7.437 баллов в сезонном рейтинге
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран пояснил фиаско с Лехом, после которого Шахтер вышел в 1/4 финала ЛК
Футбол | 20 марта 2026, 07:33 4
Туран пояснил фиаско с Лехом, после которого Шахтер вышел в 1/4 финала ЛК
Туран пояснил фиаско с Лехом, после которого Шахтер вышел в 1/4 финала ЛК

Коуч пообщался с журналистами после матча Лиги конференций

Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Футбол | 20 марта 2026, 08:55 1
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей

«Чернигов» пригласил украинца

Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Футбол | 20.03.2026, 00:01
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20.03.2026, 06:23
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Футбол | 19.03.2026, 09:14
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 18
Футбол
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 11
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 8
Бокс
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 29
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
