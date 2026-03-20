Шахтер обратился к фанатам после поражения от Леха в Лиге конференций

Донецкий Шахтер уступил польскому Леху (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, но квалифицировался в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3).

Пресс-служба «горняков» лаконично обратилась к фанатам после провального матча в Кракове: «👏 Спасибо за вашу поддержку! 🧡🙌 Всегда вместе, всегда рядом, где бы ни были», – говорится в сообщении.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля