Лидер Леха выступил с заявлением после матча с Шахтером: «Я разочарован»

Лидер польского Леха Микаэль Исхак поделился эмоциями после победы над Шахтером (2:1), которая не позволила его команде квалифицироваться в следующий этап Лиги конференций по итогам двух матчей (3:4).

«Сейчас я разочарован, но через несколько дней, когда остыну, буду гордиться этим выступлением. Мы давили, боролись, вели 2:0, могли забить даже третий гол. Но, к сожалению, в итоге вылетели.

Мы знаем, насколько напряженными являются матчи в европейских кубках. Шахтер — классная команда, которая недавно играла в Лиге чемпионов, а мы смогли создать им большие проблемы. Сегодня мы сыграли хорошо, но, к сожалению, не проходим дальше», - сказал Исхак.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля