Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Леха выступил с заявлением после матча с Шахтером: «Я разочарован»
Лига конференций
20 марта 2026, 08:26 |
885
0

Лидер Леха выступил с заявлением после матча с Шахтером: «Я разочарован»

Микаэль Исхак похвалил свою команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Микаэль Исхак

Лидер польского Леха Микаэль Исхак поделился эмоциями после победы над Шахтером (2:1), которая не позволила его команде квалифицироваться в следующий этап Лиги конференций по итогам двух матчей (3:4).

«Сейчас я разочарован, но через несколько дней, когда остыну, буду гордиться этим выступлением. Мы давили, боролись, вели 2:0, могли забить даже третий гол. Но, к сожалению, в итоге вылетели.

Мы знаем, насколько напряженными являются матчи в европейских кубках. Шахтер — классная команда, которая недавно играла в Лиге чемпионов, а мы смогли создать им большие проблемы. Сегодня мы сыграли хорошо, но, к сожалению, не проходим дальше», - сказал Исхак.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля

По теме:
Микаэль Исхак Шахтер Донецк Лех Познань Лига конференций Шахтер - Лех
Олег Вахоцкий Источник: Meczyki
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем