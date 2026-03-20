Ризнык объяснил, что помогло Шахтеру пройти Лех в Лиге конференций

Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после поражения «горняков» от Леха (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3)

– Очень тяжелый матч для «Шахтера». После победы 3:1 на выезде казалось, что сегодня «Лех» был практически по всем показателям лучше. Или это только казалось?

– Если коротко о матче, то мы подарили первый гол, и тогда уже пошла несколько другая игра. В общем, они создавали моменты во втором тайме, но и у нас были случаи. То есть игра становилась более быстрой во втором тайме. Благо, все сложилось хорошо для нас.

– После того, как пропустили второй мяч перед перерывом, был какой-нибудь мандраж?

– Мандража не было. Надо было просто поговорить в раздевалке и выходить на поле. У нас оставалось еще 45 минут, в течение которых мы должны были изменить ход игры. Нам повезло – произошел автогол, мы доиграли этот матч до конца и прошли дальше.

– По вашему мнению, в какой момент произошел перелом?

– Уж когда игра была открыта, когда произошел автогол, тогда игра стала легче. Поэтому ребята, наверное, немного морально расслабились и уже больше играли в пас, – сказал Потрошитель.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля