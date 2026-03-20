У Челси новые проблемы: сразу несколько игроков получили травмы
Росеньор рассказал о состоянии Чалобы, Джеймса и Йоргенсена
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор сообщил, что защитник Трево Чалоба выбыл более чем на месяц из-за травмы.
26-летний футболист получил повреждение голеностопа во время ответного матча против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3, первая игра – 2:5). Игрок покинул поле на носилках.
«Всегда неприятно, когда Трев не может помочь команде, однако травма оказалась не такой тяжелой, как предполагалось изначально. Тем не менее она остается серьезной, и восстановление займет около шести недель».
О Филипе Йоргенсене
«Филип прошел обследование, после чего ему потребовалась небольшая операция. Ничего критичного, речь идет о нескольких неделях восстановления».
О Рисе Джеймсе
«Состояние Риса мы более детально оценим после паузы на матчи сборных. Ничего серьезного, однако есть проблема с задней поверхностью бедра. Окончательные выводы сделаем после перерыва», – заявил Росеньор.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в непростом поединке 1/64 финала вырвала победу у Эшлин Крюгер
Грядущее лето обещает стать периодом масштабной перестройки для клуба