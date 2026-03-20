  4. У Челси новые проблемы: сразу несколько игроков получили травмы
20 марта 2026, 05:36 | Обновлено 20 марта 2026, 05:53
У Челси новые проблемы: сразу несколько игроков получили травмы

Росеньор рассказал о состоянии Чалобы, Джеймса и Йоргенсена

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор сообщил, что защитник Трево Чалоба выбыл более чем на месяц из-за травмы.

26-летний футболист получил повреждение голеностопа во время ответного матча против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3, первая игра – 2:5). Игрок покинул поле на носилках.

«Всегда неприятно, когда Трев не может помочь команде, однако травма оказалась не такой тяжелой, как предполагалось изначально. Тем не менее она остается серьезной, и восстановление займет около шести недель».

О Филипе Йоргенсене

«Филип прошел обследование, после чего ему потребовалась небольшая операция. Ничего критичного, речь идет о нескольких неделях восстановления».

О Рисе Джеймсе

«Состояние Риса мы более детально оценим после паузы на матчи сборных. Ничего серьезного, однако есть проблема с задней поверхностью бедра. Окончательные выводы сделаем после перерыва», – заявил Росеньор.

Лиам Росеньор Трево Чалоба Филип Йоргенсен Рис Джеймс Челси чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: BBC
