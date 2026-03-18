Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  «Нам катастрофически не хватало…» - Росеньор сделал откровенное признание
Лига чемпионов
18 марта 2026, 04:11 | Обновлено 18 марта 2026, 04:24
50
0

«Нам катастрофически не хватало…» - Росеньор сделал откровенное признание

Тренер Челси объяснил, как кадровые проблемы повлияли на результат в матче с ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Челси» Лиэм Росеньор поделился мыслями после поражения от «ПСЖ» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3 (общий итог противостояния – 2:5).

– Это был крайне тяжелый вечер. Мы осознавали сложность стоящей перед нами задачи и начали встречу именно так, как планировали, владея мячом в финальной трети поля. Однако на столь высоком уровне любая ошибка становится роковой.

Мы контролировали мяч возле их штрафной, но затем Барколя нанес идеальный удар с 25 метров прямо в «девятку», что придало сопернику колоссальную уверенность.

Парижане действовали хладнокровно. В эпизоде с третьим голом мяч удачно отскочил к их игроку, и тот пробил точно в верхний угол. Я пока не анализировал статистику, но у нас было достаточное количество ударов.

Соперник же практически не ошибался. Хочу выразить благодарность болельщикам, ведь они видели, насколько усердно ребята трудились на поле.

Мамаду Сарр – футболист высокого уровня, однако нам катастрофически не хватало двух основных правых защитников. Случаются моменты, когда приходится выпускать других исполнителей и полагаться на них, но это определенно выбило нас из привычной колеи, – отметил Росеньор в интервью TNT Sports.

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем