Исторический рекорд в ЛЧ: звезда ПСЖ сделал то, что не удавалось никому

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, став первым игроком обороны, которому удалось оформить пять и более результативных передач в двух разных сезонах турнира. Данную информацию приводит статистический ресурс Squawka.

Марокканец отметился голевым пасом на Брэдли Баркола в ответном поединке 1/8 финала против лондонского «Челси» (3:0).

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех официальных турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и пять ассистов. Текущий контракт игрока с французским грандом действует до 30 июня 2029 года. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хакими на сегодняшний день составляет 80 млн евро.