Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исторический рекорд в ЛЧ: звезда ПСЖ сделал то, что не удавалось никому
Лига чемпионов
18 марта 2026, 03:40 | Обновлено 18 марта 2026, 03:43
Исторический рекорд в ЛЧ: звезда ПСЖ сделал то, что не удавалось никому

Хакими установил уникальный рекорд, который ранее казался недостижимым

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, став первым игроком обороны, которому удалось оформить пять и более результативных передач в двух разных сезонах турнира. Данную информацию приводит статистический ресурс Squawka.

Марокканец отметился голевым пасом на Брэдли Баркола в ответном поединке 1/8 финала против лондонского «Челси» (3:0).

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех официальных турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и пять ассистов. Текущий контракт игрока с французским грандом действует до 30 июня 2029 года. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хакими на сегодняшний день составляет 80 млн евро.

По теме:
«Нам катастрофически не хватало…» - Росеньор сделал откровенное признание
Арбелоа раскрыл переломный момент матча с Сити: «Один эпизод изменил все»
Барселона – Ньюкасл. Текстовая трансляция матча
Ашраф Хакими ПСЖ Челси Лига чемпионов Челси - ПСЖ
Михаил Олексиенко Источник: Squawka
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
Футбол | 17 марта 2026, 23:50 4
Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче

Команда Луиса Энрике без проблем выходит в четвертьфинал

Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17 марта 2026, 08:11 4
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»

Украинец о первом бое с Тайсоном Фьюри

Маркевич нашел замену капитану сборной Украины
Футбол | 18.03.2026, 03:32
Маркевич нашел замену капитану сборной Украины
Маркевич нашел замену капитану сборной Украины
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
Футбол | 17.03.2026, 07:44
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17.03.2026, 06:55
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 10
Футбол
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 26
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем