Адвокат Хакими шокировала новыми деталями в деле об изнасиловании

Фанни Колин, представляющая интересы защитника «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Марокко Ашрафа Хакими, сделала официальное заявление касательно предстоящего судебного процесса.

«Предстоящее разбирательство строится на обвинениях, которые опираются лишь на слова женщины. При этом она систематически мешала следствию: уклонялась от медицинских обследований и тестов ДНК, не дала доступ к данным своего смартфона и скрыла имя важного свидетеля.

Две проведенные психологические экспертизы подтвердили туманность в описании инцидента, на который указывает заявительница. Кроме того, у нее не обнаружено никаких признаков посттравматического стресса.

Также выяснилось, что она пыталась утаить переписку с подругой, в которой они обсуждали план по «ограблению» (цитата из оригинала) господина Хакими.

Мы настроены решительно и ждем начала процесса, чтобы восторжествовала справедливость», – сообщила Колин в социальной сети Х.