Адвокат Хакими шокировала новыми деталями в деле об изнасиловании
Звезда ПСЖ готовится к решающей битве в суде
Фанни Колин, представляющая интересы защитника «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Марокко Ашрафа Хакими, сделала официальное заявление касательно предстоящего судебного процесса.
«Предстоящее разбирательство строится на обвинениях, которые опираются лишь на слова женщины. При этом она систематически мешала следствию: уклонялась от медицинских обследований и тестов ДНК, не дала доступ к данным своего смартфона и скрыла имя важного свидетеля.
Две проведенные психологические экспертизы подтвердили туманность в описании инцидента, на который указывает заявительница. Кроме того, у нее не обнаружено никаких признаков посттравматического стресса.
Также выяснилось, что она пыталась утаить переписку с подругой, в которой они обсуждали план по «ограблению» (цитата из оригинала) господина Хакими.
Мы настроены решительно и ждем начала процесса, чтобы восторжествовала справедливость», – сообщила Колин в социальной сети Х.
Точная дата слушаний на данный момент не объявлена. Напомним, прокуратура Нантера выдвинула официальные обвинения Хакими в марте 2023 года после обращения 24-летней девушки в полицию. В августе 2025 года появилась информация, что футболисту грозит до 15 лет лишения свободы – именно такого срока требует обвинение.
