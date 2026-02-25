Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Адвокат Хакими шокировала новыми деталями в деле об изнасиловании
Франция
25 февраля 2026, 05:49 | Обновлено 25 февраля 2026, 05:50
351
1

Адвокат Хакими шокировала новыми деталями в деле об изнасиловании

Звезда ПСЖ готовится к решающей битве в суде

Адвокат Хакими шокировала новыми деталями в деле об изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine

Фанни Колин, представляющая интересы защитника «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Марокко Ашрафа Хакими, сделала официальное заявление касательно предстоящего судебного процесса.

«Предстоящее разбирательство строится на обвинениях, которые опираются лишь на слова женщины. При этом она систематически мешала следствию: уклонялась от медицинских обследований и тестов ДНК, не дала доступ к данным своего смартфона и скрыла имя важного свидетеля.

Две проведенные психологические экспертизы подтвердили туманность в описании инцидента, на который указывает заявительница. Кроме того, у нее не обнаружено никаких признаков посттравматического стресса.

Также выяснилось, что она пыталась утаить переписку с подругой, в которой они обсуждали план по «ограблению» (цитата из оригинала) господина Хакими.

Мы настроены решительно и ждем начала процесса, чтобы восторжествовала справедливость», – сообщила Колин в социальной сети Х.

Точная дата слушаний на данный момент не объявлена. Напомним, прокуратура Нантера выдвинула официальные обвинения Хакими в марте 2023 года после обращения 24-летней девушки в полицию. В августе 2025 года появилась информация, что футболисту грозит до 15 лет лишения свободы – именно такого срока требует обвинение.

Ашраф Хакими ПСЖ суд судебный иск
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Перець
Зустрічний позов на  шаболду
Ответить
+1
