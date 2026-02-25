ПСЖ отреагировал на обвинение вицекапитана в изнасиловании
Вчера Хакими подтвердил, что ему предстоит предстать перед судом
Стало известно, как руководство «ПСЖ» относится к продолжающемуся разбирательству по делу Ашрафа Хакими.
Напомним, что в 2023 году защитнику национальной команды Марокко инкриминировали изнасилование 24-летней девушки. Вследствие этого футболист был взят под судебный надзор. Вчера Хакими подтвердил, что ему предстоит предстать перед судом.
Согласно сведениям Le Parisien, марокканец, вероятнее всего, выйдет на поле в ответном поединке Лиги чемпионов против «Монако». Клуб также сохранил за ним статус вице-капитана.
Источник подчеркивает, что позиция парижан остается неизменной с момента начала скандала в 2023 году. Коллектив выражает полную поддержку игроку, основываясь на принципе презумпции невиновности, пока обратное не будет доказано в судебном порядке.
