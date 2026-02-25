Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
25 февраля 2026, 02:24
ПСЖ отреагировал на обвинение вицекапитана в изнасиловании

Вчера Хакими подтвердил, что ему предстоит предстать перед судом

Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, как руководство «ПСЖ» относится к продолжающемуся разбирательству по делу Ашрафа Хакими.

Напомним, что в 2023 году защитнику национальной команды Марокко инкриминировали изнасилование 24-летней девушки. Вследствие этого футболист был взят под судебный надзор. Вчера Хакими подтвердил, что ему предстоит предстать перед судом.

Согласно сведениям Le Parisien, марокканец, вероятнее всего, выйдет на поле в ответном поединке Лиги чемпионов против «Монако». Клуб также сохранил за ним статус вице-капитана.

Источник подчеркивает, что позиция парижан остается неизменной с момента начала скандала в 2023 году. Коллектив выражает полную поддержку игроку, основываясь на принципе презумпции невиновности, пока обратное не будет доказано в судебном порядке.

Ашраф Хакими ПСЖ Лига чемпионов Монако суд чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: Le Parisien
