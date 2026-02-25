Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Одноклубнику Забарного грозит тюремный срок на 15 лет

У Хакими большие неприятности...

ФОТО. Одноклубнику Забарного грозит тюремный срок на 15 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании – ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Обвинения касаются событий февраля 2023 года, когда 24-летняя женщина заявила, что Хакими напал на нее у себя дома под Парижем. Футболист все отрицает и заявил, что «спокойно ждет суда», чтобы правда стала известна.

Адвокат игрока утверждает, что дело основано лишь на словах заявительницы, которая якобы отказалась от медэкспертиз и ДНК-тестов. Сама женщина заявляет, что познакомилась с ним в Instagram, приехала к нему домой, где он, по ее словам, поцеловал ее, трогал без согласия и изнасиловал.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отметил, что вопрос находится в руках правосудия. Хакими выступает за парижский клуб с 2021 года.

