Где и когда Шахтер сыграет с АЗ Аклмаар в четвертьфинале Лиги конференций

Донецкий Шахтер в четвертьфинале Лиги конференций 2025/26 сыграет с нидерландской командой АЗ Алкмаар.

Первый матч будет для горняков номинально домашним – встреча состоится 9 апреля на Городоском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (22:00 по Киеву).

Ответный поединок запланирован на 16 число того же месяца (19:45 по Киеву) на арене сырных фермеров в городе Алкмар – Стадион АФАС.

Шахтер и АЗ Алкамаар ранее провели три очные встречи. В 2005 году украинский коллектив дважды уступил соперникам в четвертьфинале Кубка УЕФА (1:3, 1:2), а в 2023 году в товарищеской игре была зафиксирована ничья (3:3).

Читайте также: Определен соперник Шахтера в четвертьфинале Лиги конференций

Путь Шахтера к четвертьфиналу ЛК : шестое место в этапе лиги (13 очков), победа над Лехом в 1/8 финала (3:1, 1:2)

: шестое место в этапе лиги (13 очков), победа над Лехом в 1/8 финала (3:1, 1:2) Путь АЗ Алкмаар к четвертьфиналк ЛК: 14-е место в этапе лиги (10 очков), победа над Ноа в 1/16 финала (0:1, 4:0), победа над Спартой Прага в 1/8 финала (2:1, 4:0).

Календарь Шахтера до ответного матча с АЗ Аклмаар:

04.04. Шахтер – Рух (УПЛ)

09.04. Шахтер – АЗ Алкмаар (Лига конференций)

11.04. ЛНЗ Черкассы – Шахтер (УПЛ)

16.04. АЗ Алкмаар – Шахтер (Лига конференций)

Календарь АЗ Алкмаар до ответного матча с Шахтером:

22.03. Гронинген – АЗ Аклмаар (чемпионат Нидерландов)

04.04. АЗ Аклмаар – Фортуна Ситтард (чемпионат Нидерландов)

09.04. Шахтер – АЗ Алкмаар (Лига конференций)

12.04. АЗ Алкмаар – Херенвен (чемпионат Нидерландов)

16.04. АЗ Алкмаар – Шахтер (Лига конференций)

