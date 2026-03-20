Где и когда Шахтер сыграет с АЗ Аклмаар в четвертьфинале Лиги конференций
Домашний матч горняки проведут в Кракове 9 апреля, ответная игра запланирована на 16 число
Донецкий Шахтер в четвертьфинале Лиги конференций 2025/26 сыграет с нидерландской командой АЗ Алкмаар.
Первый матч будет для горняков номинально домашним – встреча состоится 9 апреля на Городоском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (22:00 по Киеву).
Ответный поединок запланирован на 16 число того же месяца (19:45 по Киеву) на арене сырных фермеров в городе Алкмар – Стадион АФАС.
Шахтер и АЗ Алкамаар ранее провели три очные встречи. В 2005 году украинский коллектив дважды уступил соперникам в четвертьфинале Кубка УЕФА (1:3, 1:2), а в 2023 году в товарищеской игре была зафиксирована ничья (3:3).
- Путь Шахтера к четвертьфиналу ЛК: шестое место в этапе лиги (13 очков), победа над Лехом в 1/8 финала (3:1, 1:2)
- Путь АЗ Алкмаар к четвертьфиналк ЛК: 14-е место в этапе лиги (10 очков), победа над Ноа в 1/16 финала (0:1, 4:0), победа над Спартой Прага в 1/8 финала (2:1, 4:0).
Календарь Шахтера до ответного матча с АЗ Аклмаар:
- 04.04. Шахтер – Рух (УПЛ)
- 09.04. Шахтер – АЗ Алкмаар (Лига конференций)
- 11.04. ЛНЗ Черкассы – Шахтер (УПЛ)
- 16.04. АЗ Алкмаар – Шахтер (Лига конференций)
Календарь АЗ Алкмаар до ответного матча с Шахтером:
- 22.03. Гронинген – АЗ Аклмаар (чемпионат Нидерландов)
- 04.04. АЗ Аклмаар – Фортуна Ситтард (чемпионат Нидерландов)
- 09.04. Шахтер – АЗ Алкмаар (Лига конференций)
- 12.04. АЗ Алкмаар – Херенвен (чемпионат Нидерландов)
- 16.04. АЗ Алкмаар – Шахтер (Лига конференций)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцем начали интересоваться в Англии
Риццоли считает, что Динамо не должно было бить пенальти в игре с Оболонью