Определен соперник Шахтера в четвертьфинале Лиги конференций
АЗ Алкмаар разгромил Спарту Прага 4:0 в ответном матче и далее сыграет с горняками
Нидердландский АЗ Алкмаар станет соперником донецкого Шахтера в четвертьфинале Лиги конференций 2025/26.
В ответном матче 1/8 финала АЗ Алкмаар разгромил чешскую Спарту Прага 4:0. Общий счет противстояния – 6:1.
Голами в составе нидерландской команды отличились Исак Йенсен, Трой Пэрротт, Свен Мейнанс и Ро-Занжело Даал.
Ранеее Шахтер и АЗ Алкмаар играли друг с другом три раза. В 2005 году горняки дважд проиграли сырным фермерам в четвертьфинале Кубка УЕФА (1:3, 1:2), а 2023 году в товарищеском поединке была зафиксироана ничья 1:1.
Шахтер в противостоянии 1/8 финала ЛК прошел польский Лех (3:1, 1:2).
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Ответный матч. 19 марта
Спарта Прага (Чехия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 0:4 [первый поединок – 1:2]
Голы: Йенсен, 8, Перротт, 58, Мейнанс, 62, Даал, 74
