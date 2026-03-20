Определен соперник Шахтера в четвертьфинале Лиги конференций

Нидердландский АЗ Алкмаар станет соперником донецкого Шахтера в четвертьфинале Лиги конференций 2025/26.

В ответном матче 1/8 финала АЗ Алкмаар разгромил чешскую Спарту Прага 4:0. Общий счет противстояния – 6:1.

Голами в составе нидерландской команды отличились Исак Йенсен, Трой Пэрротт, Свен Мейнанс и Ро-Занжело Даал.

Ранеее Шахтер и АЗ Алкмаар играли друг с другом три раза. В 2005 году горняки дважд проиграли сырным фермерам в четвертьфинале Кубка УЕФА (1:3, 1:2), а 2023 году в товарищеском поединке была зафиксироана ничья 1:1.

Шахтер в противостоянии 1/8 финала ЛК прошел польский Лех (3:1, 1:2).

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 19 марта

Спарта Прага (Чехия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 0:4 [первый поединок – 1:2]

Голы: Йенсен, 8, Перротт, 58, Мейнанс, 62, Даал, 74

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

