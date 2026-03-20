  4. МЮ и Сити сошлись в ожесточенной борьбе за полузащитника сборной Англии
Англия
20 марта 2026, 01:53 | Обновлено 20 марта 2026, 01:54
МЮ и Сити сошлись в ожесточенной борьбе за полузащитника сборной Англии

Эллиот Андерсон оказался в центре внимания ведущих клубов АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон оказался в центре внимания ведущих клубов АПЛ. По информации BBC, значительная часть штаба «Манчестер Юнайтед» настаивает на том, чтобы сделать хавбека приоритетной целью в грядущее летнее трансферное окно.

Руководство «красных дьяволов» осознает, что трансфер игрока сборной Англии обойдется минимум в 80 млн фунтов, и готово к таким затратам.

Однако главным препятствием для «Юнайтед» станет интерес со стороны «Манчестер Сити». Именно «горожан» считают основными претендентами на Андерсона и фаворитами в этой гонке.

Кроме того, за развитием ситуации внимательно следит мюнхенская «Бавария», также проявляющая интерес к талантливому полузащитнику.

Эллиот Андерсон Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Бавария Ноттингем Форест трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: BBC
