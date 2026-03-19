Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом

После болезненного вылета из Лиги чемпионов УЕФА от «Реала» (1:5 по сумме двух матчей) в «Манчестер Сити» начали серьезно задумываться о будущем.

По информации источника, в клубе обсуждают возможное завершение эпохи Пепа Гвардиолы. Несмотря на все успехи, руководство считает, что проект может входить в стадию спада после нескольких лет доминирования.

Одним из главных кандидатов на замену называют Хаби Алонсо. Его высоко ценят за тактическую гибкость, современный стиль игры и перспективность. Сообщается, что «Сити» уже начал предварительные контакты, чтобы оценить возможность назначения.

Поражение от «Реала» может стать переломным моментом и запустить новый этап в развитии команды.