Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Клуб может возглавить Хаби Алонсо
После болезненного вылета из Лиги чемпионов УЕФА от «Реала» (1:5 по сумме двух матчей) в «Манчестер Сити» начали серьезно задумываться о будущем.
По информации источника, в клубе обсуждают возможное завершение эпохи Пепа Гвардиолы. Несмотря на все успехи, руководство считает, что проект может входить в стадию спада после нескольких лет доминирования.
Одним из главных кандидатов на замену называют Хаби Алонсо. Его высоко ценят за тактическую гибкость, современный стиль игры и перспективность. Сообщается, что «Сити» уже начал предварительные контакты, чтобы оценить возможность назначения.
Поражение от «Реала» может стать переломным моментом и запустить новый этап в развитии команды.
