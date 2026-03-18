Определено будущее Гвардиолы и Холанда после фиаско от Реала

В «Манчестер Сити» произойдут масштабные изменения. По информации источника, клуб покинут главный тренер Пеп Гвардиола, а также ключевые игроки Бернарду Силва и Родри.

В то же время норвежский нападающий Эрлинг Холанд, скорее всего, останется в команде и станет одним из лидеров нового проекта. Ожидается, что «горожан» возглавит итальянский специалист Энцо Мареска, который может начать перестройку состава уже этим летом.

Таким образом, «Манчестер Сити» готовится к серьезному обновлению, которое может существенно изменить облик команды в преддверии нового сезона.