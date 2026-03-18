Определено будущее Гвардиолы и Холанда после фиаско от Реала
Норвежец продолжит выступать за «горожан», тренер покинет клуб
В «Манчестер Сити» произойдут масштабные изменения. По информации источника, клуб покинут главный тренер Пеп Гвардиола, а также ключевые игроки Бернарду Силва и Родри.
В то же время норвежский нападающий Эрлинг Холанд, скорее всего, останется в команде и станет одним из лидеров нового проекта. Ожидается, что «горожан» возглавит итальянский специалист Энцо Мареска, который может начать перестройку состава уже этим летом.
Таким образом, «Манчестер Сити» готовится к серьезному обновлению, которое может существенно изменить облик команды в преддверии нового сезона.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин может перейти в «Ньюкасл»
Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку