  4. Определено будущее Гвардиолы и Холанда после фиаско от Реала
18 марта 2026, 00:32
Определено будущее Гвардиолы и Холанда после фиаско от Реала

Норвежец продолжит выступать за «горожан», тренер покинет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

В «Манчестер Сити» произойдут масштабные изменения. По информации источника, клуб покинут главный тренер Пеп Гвардиола, а также ключевые игроки Бернарду Силва и Родри.

В то же время норвежский нападающий Эрлинг Холанд, скорее всего, останется в команде и станет одним из лидеров нового проекта. Ожидается, что «горожан» возглавит итальянский специалист Энцо Мареска, который может начать перестройку состава уже этим летом.

Таким образом, «Манчестер Сити» готовится к серьезному обновлению, которое может существенно изменить облик команды в преддверии нового сезона.

Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Родри Энцо Мареска
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
