Испания
26 февраля 2026, 04:36 | Обновлено 26 февраля 2026, 04:37
В Барселоне заявили о готовности приобрести Холанда

Жоан Солер высказался о возможностях клуба по усилению состава топ-игроками

Getty Images/Global Images Ukraine

Жоан Солер, входящий в совет спортивного комитета «Барселоны», высказался о возможностях клуба по усилению состава топ-игроками.

«Действительно, приобретение таких футболистов, как Хулиан Альварес или Эрлинг Холанд, нам по силам. В пятилетней перспективе подобные вложения могут полностью окупиться, финансовое состояние «Барселоны» позволяет совершать такие сделки.

Тем не менее, «Барселона» обязана проявлять крайнюю осмотрительность в вопросах фонда оплаты труда. Мы определили для себя четкий финансовый порог, который не намерены переступать. Наша стратегия заключается в покупке игроков по рыночной стоимости при строгом соблюдении установленной зарплатной ведомости», – цитирует Солера издание Cadena Ser.

На текущий момент «блауграна» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Барселона Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Манчестер Сити Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник: Cadena Ser
