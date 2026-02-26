В Барселоне заявили о готовности приобрести Холанда

Жоан Солер, входящий в совет спортивного комитета «Барселоны», высказался о возможностях клуба по усилению состава топ-игроками.

«Действительно, приобретение таких футболистов, как Хулиан Альварес или Эрлинг Холанд, нам по силам. В пятилетней перспективе подобные вложения могут полностью окупиться, финансовое состояние «Барселоны» позволяет совершать такие сделки.

Тем не менее, «Барселона» обязана проявлять крайнюю осмотрительность в вопросах фонда оплаты труда. Мы определили для себя четкий финансовый порог, который не намерены переступать. Наша стратегия заключается в покупке игроков по рыночной стоимости при строгом соблюдении установленной зарплатной ведомости», – цитирует Солера издание Cadena Ser.