  4. Шесть футболистов Динамо покинули Украину и отправились в Испанию
УАФ. Матвей Пономаренко

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первые футболисты сборной покинули Украину и отправились в Валенсию, где пройдет сбор и сам матч со шведами.

В Валенсию первыми отправились игроки «Динамо» (Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин и Матвей Пономаренко) и «Полесья» (Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий, Алексей Гуцуляк).

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин («Бенфика», Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник («Шахтер», Донецк), Руслан Нещерет («Динамо», Киев).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен», Париж, Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — «Шахтер», Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон», Ливерпуль, Англия), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий (все — «Полесье» Житомир)

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925» Харьков), Олег Очеретько («Шахтер» Донецк), Георгий Судаков («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский («Дженоа», Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — «Динамо», Киев), Алексей Гуцуляк («Полесье» Житомир), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция)

Нападающие: Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Лион», Франция), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев).

Резервный список

Евгений Волинец, Сергей Чоботенко, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все — «Полесье» Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба — «Динамо» Киев), Егор Назарина («Шахтер» Донецк), Алексей Сыч («Карпаты» Львов).

