Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Сборная УКРАИНЫ
18 марта 2026, 20:57 |
3110
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами

Сарапий заменил Таловерова

ФК Полесья. Эдуард Сарапий

В составе сборной Украины появится ещё один дебютант из «Полесья».

Как сообщает УАФ, центральный защитник Эдуард Сарапий был внесен в основную заявку команды. Для 25-летнего игрока это будет первое приглашение в главную сборную страны. Ранее он находился в резервном списке, однако из-за кадровых проблем в обороне его перевели в основной состав.

Сарапий может дебютировать уже в матче плей-офф отбора на чемпионат мира против сборной Швеции, который состоится 26 марта.

В заявке он заменил защитника «Сток Сити» Максима Таловерова, получившего травму.

По теме:
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Игорь Бурбас Украина - Швеция Полесье Житомир ЧМ-2026 по футболу Эдуард Сарапий
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(69)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем