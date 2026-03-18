ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами

В составе сборной Украины появится ещё один дебютант из «Полесья».

Как сообщает УАФ, центральный защитник Эдуард Сарапий был внесен в основную заявку команды. Для 25-летнего игрока это будет первое приглашение в главную сборную страны. Ранее он находился в резервном списке, однако из-за кадровых проблем в обороне его перевели в основной состав.

Сарапий может дебютировать уже в матче плей-офф отбора на чемпионат мира против сборной Швеции, который состоится 26 марта.

В заявке он заменил защитника «Сток Сити» Максима Таловерова, получившего травму.