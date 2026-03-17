  4. Футболист сборной Украины, вызванный Ребровым, выбыл до конца сезона
17 марта 2026, 09:47 | Обновлено 17 марта 2026, 10:06
Футболист сборной Украины, вызванный Ребровым, выбыл до конца сезона

Таловеров получил травму

УАФ. Максим Таловеров

Украинский защитник Максим Таловеров не сможет помочь сборной Украины по футболу в ближайших матчах.

По информации источника, футболист английского «Сток Сити» получил травму в матче Чемпионшипа против «Уотфорда» и доигрывал матч с повреждением. Обследование показало серьезную травму голеностопного сустава, из-за которой защитник выбыл до конца сезона.

Таким образом, Таловеров не сыграет в стыковом матче отбора на чемпионат мира 2026 года против Швеции.

В резерве Сергея Реброва остаются Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко.

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот игрок никогда не проваливал важные матчи»
Дулуб рассказал, что должен сделать Ребров для победы Украины над Швецией
Денис БОЙКО: «Кто-то говорил, что у него лишний вес, но это просто танк»
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho

Заключительную неделю турнира в Осаке украинские рикиши начали с побед

Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон

Обнародована заявка ПСЖ на матч с «Челси»

Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
ФОТО. Ямаль показал свой дом: так живет главный талант Барселоны в 18 лет
Сергей НАГОРНЯК: «Я вообще ничего не чувствовал. Откровенно скажу... »
514839
Пороблено!)
vbrjkf
Не критична втрата. Але щось підказує, що фарт не на нашій стороні...
Counselor
Шанс для Крiстiано Бiловара.. 
DK2025
Из резервного списка брать Сарапия
New Zelander
Але із тих всіх хто випав дійсно незамінними є лише Малина і Конопля. Нема адекватних замін у нас на їх позиції. Всі інші +- рівні
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
