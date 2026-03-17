Футболист сборной Украины, вызванный Ребровым, выбыл до конца сезона

Украинский защитник Максим Таловеров не сможет помочь сборной Украины по футболу в ближайших матчах.

По информации источника, футболист английского «Сток Сити» получил травму в матче Чемпионшипа против «Уотфорда» и доигрывал матч с повреждением. Обследование показало серьезную травму голеностопного сустава, из-за которой защитник выбыл до конца сезона.

Таким образом, Таловеров не сыграет в стыковом матче отбора на чемпионат мира 2026 года против Швеции.

В резерве Сергея Реброва остаются Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко.