Футболист сборной Украины, вызванный Ребровым, выбыл до конца сезона
Таловеров получил травму
Украинский защитник Максим Таловеров не сможет помочь сборной Украины по футболу в ближайших матчах.
По информации источника, футболист английского «Сток Сити» получил травму в матче Чемпионшипа против «Уотфорда» и доигрывал матч с повреждением. Обследование показало серьезную травму голеностопного сустава, из-за которой защитник выбыл до конца сезона.
Таким образом, Таловеров не сыграет в стыковом матче отбора на чемпионат мира 2026 года против Швеции.
В резерве Сергея Реброва остаются Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заключительную неделю турнира в Осаке украинские рикиши начали с побед
Обнародована заявка ПСЖ на матч с «Челси»