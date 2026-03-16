Ребров вызовет в сборную Украины легионера, который не играл в отборе ЧМ

Защитник английского «Сток Сити» Максим Таловеров получит вызов в сборную Украины от главного тренера Сергея Реброва. Об этом сообщили ТаТоТаке.

На данный момент неизвестно, в каком списке окажется 25-летний футболист – основном или резервном, однако из-за травм национальная сборная рискует потерять несколько ключевых исполнителей.

Проблемы со здоровье имеют Тарас Михавко («Динамо»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Арсений Батагов («Трабзонспор»), а Ефим Конопля («Шахтер») не сыграет против Швеции из-за перебора предупреждений.

По этой причине Таловеров может помочь «сине-желтой» команде, учитывая, что защитник может сыграть как в центре обороны, так и на фланге.

Последний раз футболист выходил в составе сборной в июне прошлого года – в товарищеском матче против Новой Зеландии (2:1) и пропустил отбор к ЧМ-2026.

В нынешнем сезоне Таловеров провел 20 матчей в футболке «Сток Сити» – выходил на поле в играх Чемпионшипа, Кубке Англии и Кубке лиги, а также во Второй Премьер-лиге.