  4. Кауан БАПТИСТЕЛЛА: «Этот момент останется со мной на всю жизнь»
Кауан БАПТИСТЕЛЛА: «Этот момент останется со мной на всю жизнь»

Полузащитник «Металлиста 1925» прокомментировал победу над «Полтавой»

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла прокомментировал победу над «Полтавой» (2:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с победой и забитым голом. Каковы первые эмоции после этого матча?

– Прежде всего благодарю Бога за этот матч и за этот гол. Я очень счастлив и благодарен за этот момент, который сейчас переживаю. Это мой первый гол как профессионала, и я хочу большего.

– Было ощущение, что сегодня удастся забить, учитывая дебют в стартовом составе?

– Я был очень счастлив уже от того, что вышел в стартовом составе. И каждый раз, когда получаю такой шанс, испытываю радость. Для меня это самое важное.

– Что оставишь себе на память об этом дебютном голе в составе «Металлиста 1925»?

– Этот момент останется со мной на всю жизнь, потому что это мой первый гол как профессионала и за этот клуб. Это очень особенный день. Думаю, мой отец видел этот гол с трибун, и для меня это очень важно. Я действительно счастлив.

– Мяч себе забрал?

– Нет, пока нет, но очень хочу забрать его на память.

