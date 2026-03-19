17-летний француз на Мастерсе в Майами одержал первую победу на уровне Тура
Моиз Куаме получил вайлд кард от организаторов тысячника во Флориде
17-летний французский теннисист Моиз Куаме (ATP 385) одержал первую победу на уровне Тура.
Куаме выиграл поединок 1/64 финала на турнире ATP 1000 в Майами.
Француз получил wild card от организаторов тысячника во Флориде.
Моиз одолел американца Закари Свайду (ATP 96) в трехсетовом поединке за 2 часа и 18 минут – 5:7, 6:4, 6:4.
В активе француза – 11 подач на вылет и 30 виннеров, в пасиве – 32 невынужденные ошибки.
В 16 лет Куаме выиграл первый трофей на профессиональном турнире ITF в Азебруке (Франция), став одним из самых молодых победителей.
В поединке 1/32 финала Моиз сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой (ATP 22).
ATP 1000 Майами. Хард, 1/64 финала
Моиз Куаме – Закари Свайда – 5:7, 6:4, 6:4
— Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2026
17-year-old Moise Kouame looking like the complete package at #MiamiOpen pic.twitter.com/mEHR2C0XC5
