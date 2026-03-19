  17-летний француз на Мастерсе в Майами одержал первую победу на уровне Тура
19 марта 2026, 19:59 | Обновлено 19 марта 2026, 20:15
224
0

17-летний француз на Мастерсе в Майами одержал первую победу на уровне Тура

Моиз Куаме получил вайлд кард от организаторов тысячника во Флориде

19 марта 2026, 19:59 | Обновлено 19 марта 2026, 20:15
224
0
17-летний француз на Мастерсе в Майами одержал первую победу на уровне Тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Моиз Куаме

17-летний французский теннисист Моиз Куаме (ATP 385) одержал первую победу на уровне Тура.

Куаме выиграл поединок 1/64 финала на турнире ATP 1000 в Майами.

Француз получил wild card от организаторов тысячника во Флориде.

Моиз одолел американца Закари Свайду (ATP 96) в трехсетовом поединке за 2 часа и 18 минут – 5:7, 6:4, 6:4.

В активе француза – 11 подач на вылет и 30 виннеров, в пасиве – 32 невынужденные ошибки.

В 16 лет Куаме выиграл первый трофей на профессиональном турнире ITF в Азебруке (Франция), став одним из самых молодых победителей.

В поединке 1/32 финала Моиз сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой (ATP 22).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/64 финала

Моиз Куаме Закари Свайда – 5:7, 6:4, 6:4

Алина Грушко Sport.ua
