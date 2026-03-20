Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своем отце.



«Отца я помню только с 1947 года, когда он вернулся. Во время войны его забрали в венгерскую армию, а потом он попал в советский плен. Он вообще не хотел говорить о времени, проведенном там. Помню только, что после возвращения он сразу пошел работать. Наш район располагался рядом с фанерно-мебельным комбинатом.



До войны у отца там была своя небольшая мастерская, он делал замечательную мебель на заказ. И когда он вернулся, ему снова дали это помещение. Я приходил к нему, помогал – вырезал из фанеры специальные розочки для декора мебели. С ним работали еще двое людей», – сказал Сабо.

