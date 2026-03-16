Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном

Бывший футболист и известный тренер Йожеф Сабо высказался об украинском нападающем киевского клуба «Динамо» Матвее Пономаренко.

«Матвей Пономаренко – хороший парень. У него все есть – и скорость, и чувство гола. Но он пижон. Как-то его еще раньше выпустили за основную команду, а он никому пас не отдавал. Ему дают мяч, а он хочет сам обыграть, показать себя. Тогда я его критиковал.

Но он должен расти. У него хороший удар с обеих ног, он хорошо перемещается по полю», – отметил Йожеф Сабо.