Украина. Премьер лига16 марта 2026, 04:32 |
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Известный в прошлом тренер – о Пономаренко
Бывший футболист и известный тренер Йожеф Сабо высказался об украинском нападающем киевского клуба «Динамо» Матвее Пономаренко.
«Матвей Пономаренко – хороший парень. У него все есть – и скорость, и чувство гола. Но он пижон. Как-то его еще раньше выпустили за основную команду, а он никому пас не отдавал. Ему дают мяч, а он хочет сам обыграть, показать себя. Тогда я его критиковал.
Но он должен расти. У него хороший удар с обеих ног, он хорошо перемещается по полю», – отметил Йожеф Сабо.
