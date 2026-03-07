Йожеф САБО: «Эти игроки Динамо уже завершили свои выступления»

Легендарный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Полесьем» и «Динамо»:

– Сегодня Полесье сильнее Динамо. Тем более, житомиряне играют дома. Это будет проверка для Костюка. Пока что киевляне встречались с более легкими соперниками, но в этом противостоянии Полесье может победить Динамо. Игорь Костюк перемешал юношей с основным составом, хотя у киевлян нет основных игроков. Тех, которых мы ожидали увидеть, а они сидят в запасе или завершили свои выступления.

Не думаю, что это будет открытый футбол. Киевляне будут играть от обороны. Игра на выезде, Полесье имеет хороший состав, поэтому не думаю, что Динамо будет играть с Полесьем в открытую. Ожидаю, что бело-синие будут играть аккуратно и на контратаках. Житомиряне ожидают, что они сильнее, играют дома и это может сыграть с ними злую шутку. Если они выйдут с таким настроем, то получат первый-второй гол на контратаках и на этом все будет. Поэтому, будет равная игра, но атакующий футбол будет со стороны хозяев.