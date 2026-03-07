Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо заявил, что из-за войны многие украинские семьи вывезли детей за границу.

«Если ты хочешь, чтобы твои дети были в безопасности – отвези их в Карпаты. Это очень плохо, что сейчас многие украинцы, особенно спортсмены, вывезли своих детей за границу. У нас не будет футбола, потому что они останутся там где-то в Италии, Франции или Венгрии.

Они вырастут как футболисты там в школах, но в Украину они не вернутся. И нам нужно будет ждать десятилетиями, чтобы выросли новые поколения», – сказал Сабо.