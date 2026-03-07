Украина. Премьер лига07 марта 2026, 05:32 |
1628
1
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Бывший тренер видит большую проблему
07 марта 2026, 05:32 |
1628
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо заявил, что из-за войны многие украинские семьи вывезли детей за границу.
«Если ты хочешь, чтобы твои дети были в безопасности – отвези их в Карпаты. Это очень плохо, что сейчас многие украинцы, особенно спортсмены, вывезли своих детей за границу. У нас не будет футбола, потому что они останутся там где-то в Италии, Франции или Венгрии.
Они вырастут как футболисты там в школах, но в Украину они не вернутся. И нам нужно будет ждать десятилетиями, чтобы выросли новые поколения», – сказал Сабо.
Читайте также:Йожеф САБО: «Вершина футбола. Он лучше Месси и Роналду»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 марта 2026, 06:32 3
Боксер из рф хочет стать чемпионом мира
Футбол | 07 марта 2026, 00:05 17
Илья отыграл весь матч против «Монако»
Футбол | 07.03.2026, 05:02
Футбол | 06.03.2026, 07:35
Футбол | 06.03.2026, 15:02
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Сабо прав на 100 процентов. Мои знакомые уехали в марте 2022 года в Германию с 13 летним сыном-футболистом. С конца 2022 года он начал играть в первенстве Германии по своему возрасту. И вот уже 4 года становится лучшим бомбардиром. Немцы предлагают родителям кучу плюшек и контракт с сыном. Для Украины он потерян...
Популярные новости
06.03.2026, 05:22
06.03.2026, 00:32 8
05.03.2026, 09:43
06.03.2026, 12:58 13
06.03.2026, 04:32 2
05.03.2026, 08:36 20
05.03.2026, 07:01 24