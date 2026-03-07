Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 05:32 |
1628
1

Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»

Бывший тренер видит большую проблему

07 марта 2026, 05:32 |
1628
1 Comments
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо заявил, что из-за войны многие украинские семьи вывезли детей за границу.

«Если ты хочешь, чтобы твои дети были в безопасности – отвези их в Карпаты. Это очень плохо, что сейчас многие украинцы, особенно спортсмены, вывезли своих детей за границу. У нас не будет футбола, потому что они останутся там где-то в Италии, Франции или Венгрии.

Они вырастут как футболисты там в школах, но в Украину они не вернутся. И нам нужно будет ждать десятилетиями, чтобы выросли новые поколения», – сказал Сабо.

По теме:
Сабо назвал футболиста, за которым забетонировано место в основе сборной
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф САБО: «У Бражко закончился конфетно-букетный период»
Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Бокс | 06 марта 2026, 06:32 3
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой

Боксер из рф хочет стать чемпионом мира

Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Футбол | 07 марта 2026, 00:05 17
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов

Илья отыграл весь матч против «Монако»

Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Футбол | 07.03.2026, 05:02
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Футбол | 06.03.2026, 07:35
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Футбол | 06.03.2026, 15:02
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mini.f
Сабо прав на 100 процентов. Мои знакомые уехали в марте 2022 года в Германию с 13 летним сыном-футболистом. С конца 2022 года он начал играть в первенстве Германии по своему возрасту. И вот уже 4 года становится лучшим бомбардиром. Немцы предлагают родителям кучу плюшек и контракт с сыном. Для Украины он потерян...
Ответить
0
Популярные новости
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 13
Биатлон
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 2
Бокс
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем