Лига чемпионов20 марта 2026, 17:51 | Обновлено 20 марта 2026, 17:52
Назван новый фаворит Лиги чемпионов. Команда еще не выигрывала трофей
Сможет ли Арсенал взять свой первый кубок Лиги чемпионов?
По итогам всех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов суперкомпьютер Opta определил нового фаворита турнира.
Наибольшие шансы имеет Арсенал – 29,7% вероятности победы в Лиге чемпионов. Далее идут Бавария (18,3%), Барселона (15,6%), ПСЖ (11,1%), Реал (9,8%), Ливерпуль (7,1%) и Атлетико (4,4%).
Последнее место с 3% шансов имеет Спортинг.
Уже известны все четвертьфиналы: Реал – Бавария, Барселона – Атлетико, ПСЖ – Ливерпуль, Спортинг – Арсенал.
