На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент

Украинский футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает впечатлять болельщиков своей результативностью.

Пономаренко забил за последние десять матчей в УПЛ уже девять голов. Ранее он уже привлек внимание команд из чемпионатов Англии и Испании.

Теперь сообщается, что игроком интересуются и клубы турецкой Суперлиги, в числе которых «Трабзонспор», за который играют Александр Зубков и Арсений Батагов.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.