Украина. Премьер лига21 марта 2026, 22:22 |
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футболиста может подписать «Трабзонспор»
Украинский футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает впечатлять болельщиков своей результативностью.
Пономаренко забил за последние десять матчей в УПЛ уже девять голов. Ранее он уже привлек внимание команд из чемпионатов Англии и Испании.
Теперь сообщается, что игроком интересуются и клубы турецкой Суперлиги, в числе которых «Трабзонспор», за который играют Александр Зубков и Арсений Батагов.
Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 марта 2026, 14:05 9
Тренер – о матче с «Атлетико»
Футбол | 21 марта 2026, 21:22 0
«Осасуна» вымучила победу над каталонцами
Бокс | 21.03.2026, 20:37
Борьба | 21.03.2026, 13:15
Футбол | 21.03.2026, 11:34
Комментарии 1
Суркіси, та ще й в не віддадуть, навіть за 100 000 000
Популярные новости
20.03.2026, 14:01 24
21.03.2026, 09:26 5
20.03.2026, 18:55 25
21.03.2026, 07:36 2
21.03.2026, 08:26 13
20.03.2026, 10:10 9
19.03.2026, 17:00 9
20.03.2026, 02:09 6