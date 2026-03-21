  4. На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
21 марта 2026, 22:22
1409
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент

Футболиста может подписать «Трабзонспор»

21 марта 2026, 22:22 |
1409
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Украинский футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает впечатлять болельщиков своей результативностью.

Пономаренко забил за последние десять матчей в УПЛ уже девять голов. Ранее он уже привлек внимание команд из чемпионатов Англии и Испании.

Теперь сообщается, что игроком интересуются и клубы турецкой Суперлиги, в числе которых «Трабзонспор», за который играют Александр Зубков и Арсений Батагов.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Сергій Гуленко
Суркіси, та ще й в  не віддадуть, навіть за 100 000 000
