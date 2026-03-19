Юрий ВИРТ: «У Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии»

Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Динамо против Александрии в 21 туре Украинской Премьер-лиги.

– Александрия – Динамо. Подопечные Игоря Костюка набрали невероятную форму в матчах УПЛ, но «горожанам» очень нужны турнирные очки. Чего ждать от этого матча?

– Обеим командам нужны турнирные баллы. Как я понимаю, Александрия уже больше десяти матчей не знает вкуса побед. Команда находится в психологической яме. Их оппоненты отрываются от них в турнирной таблице. Расстояние Александрии от Руха уже составляет 8 баллов – это очень много. В каждом матче подопечным Кирилла Нестеренко нужно максимально настраиваться и давать бой – набирать очки. Сейчас нужно сосредоточиться именно на наборе турнирных очков, а качество игры – это второстепенно.

Киевское Динамо... У них сейчас действительно хороший ход. Команда подготовлена ​​ко второй части чемпионата. Молодые игроки достаточно ярко себя проявляют. Пономаренко хорошо себя проявляет. Если даже не все удается, индивидуальные действия футболистов помогают бело-синим одерживать победы. Мы можем вспомнить матч против Руха (1:0), когда не все удавалось, но Пономаренко нашел свой момент. Хорошая игра была против Полесья (2:1), где подопечные Костюка проявили характер, уступая по ходу матча, переломили ход игры. Видим, что даже против играющей низким блоком Оболони (2:1) команда смогла создать много моментов в первом тайме.

Динамо набрало ход и хочет вернуться в призовую тройку. Думаю, у Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии, но класс – класс, – сказал Вирт.