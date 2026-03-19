Юрий ВИРТ: «У Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии»
Специалист ждет интересного матча
Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Динамо против Александрии в 21 туре Украинской Премьер-лиги.
– Александрия – Динамо. Подопечные Игоря Костюка набрали невероятную форму в матчах УПЛ, но «горожанам» очень нужны турнирные очки. Чего ждать от этого матча?
– Обеим командам нужны турнирные баллы. Как я понимаю, Александрия уже больше десяти матчей не знает вкуса побед. Команда находится в психологической яме. Их оппоненты отрываются от них в турнирной таблице. Расстояние Александрии от Руха уже составляет 8 баллов – это очень много. В каждом матче подопечным Кирилла Нестеренко нужно максимально настраиваться и давать бой – набирать очки. Сейчас нужно сосредоточиться именно на наборе турнирных очков, а качество игры – это второстепенно.
Киевское Динамо... У них сейчас действительно хороший ход. Команда подготовлена ко второй части чемпионата. Молодые игроки достаточно ярко себя проявляют. Пономаренко хорошо себя проявляет. Если даже не все удается, индивидуальные действия футболистов помогают бело-синим одерживать победы. Мы можем вспомнить матч против Руха (1:0), когда не все удавалось, но Пономаренко нашел свой момент. Хорошая игра была против Полесья (2:1), где подопечные Костюка проявили характер, уступая по ходу матча, переломили ход игры. Видим, что даже против играющей низким блоком Оболони (2:1) команда смогла создать много моментов в первом тайме.
Динамо набрало ход и хочет вернуться в призовую тройку. Думаю, у Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии, но класс – класс, – сказал Вирт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Поединок 21-го тура Премьер-лиги состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени
