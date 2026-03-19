  4. Юрий ВИРТ: «У Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии»
19 марта 2026, 12:13 | Обновлено 19 марта 2026, 12:21
Юрий ВИРТ: «У Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии»

Специалист ждет интересного матча

НК Верес. Юрий Вирт

Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Динамо против Александрии в 21 туре Украинской Премьер-лиги.

– Александрия – Динамо. Подопечные Игоря Костюка набрали невероятную форму в матчах УПЛ, но «горожанам» очень нужны турнирные очки. Чего ждать от этого матча?

– Обеим командам нужны турнирные баллы. Как я понимаю, Александрия уже больше десяти матчей не знает вкуса побед. Команда находится в психологической яме. Их оппоненты отрываются от них в турнирной таблице. Расстояние Александрии от Руха уже составляет 8 баллов – это очень много. В каждом матче подопечным Кирилла Нестеренко нужно максимально настраиваться и давать бой – набирать очки. Сейчас нужно сосредоточиться именно на наборе турнирных очков, а качество игры – это второстепенно.

Киевское Динамо... У них сейчас действительно хороший ход. Команда подготовлена ​​ко второй части чемпионата. Молодые игроки достаточно ярко себя проявляют. Пономаренко хорошо себя проявляет. Если даже не все удается, индивидуальные действия футболистов помогают бело-синим одерживать победы. Мы можем вспомнить матч против Руха (1:0), когда не все удавалось, но Пономаренко нашел свой момент. Хорошая игра была против Полесья (2:1), где подопечные Костюка проявили характер, уступая по ходу матча, переломили ход игры. Видим, что даже против играющей низким блоком Оболони (2:1) команда смогла создать много моментов в первом тайме.

Динамо набрало ход и хочет вернуться в призовую тройку. Думаю, у Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии, но класс – класс, – сказал Вирт.

По теме:
Дебютант сборной Украины подколол Шостака: «Не знаю... Шучу»
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 20-го тура УПЛ
ВИДЕО. Курьез при жеребьевке. Во время объявления сломали шарик для Динамо
Олег Вахоцкий
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нестеренко и Костюк выбрали стартовые составы на матч Александрия – Динамо
Футбол | 19 марта 2026, 11:49 2
Нестеренко и Костюк выбрали стартовые составы на матч Александрия – Динамо
Нестеренко и Костюк выбрали стартовые составы на матч Александрия – Динамо

Поединок 21-го тура Премьер-лиги состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени

Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Футбол | 18 марта 2026, 12:51 20
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»

Бесник Хаси признался, что не влиял на трансферы «Андерлехта» и подписание Даниила Сикана

ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 19.03.2026, 05:05
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19.03.2026, 07:55
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Другие виды | 19.03.2026, 04:55
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Перець
Ми їх вирішимо 3:0 на нашу користь 
bolelschik
У шахтера все время проблемы в последних матчах. даже судьм пришлось вмешаться
Популярные новости
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 17
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 7
Бокс
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 10
Футбол
