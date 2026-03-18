ВИРТ: «Смогут ли дети, которые должны подавать мячи, бороться против ЛНЗ?»

Уже сегодня, 18 марта, стартует 21-й тур Украинской Премьер-лиги. Динамо сыграет против Александрии, Виталий Пономарев повезет ЛНЗ во Львов, где встретится с бывшей командой, а Полесье в Житомире сыграет против Кудровки.

Известный украинский тренер Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями от матчей 21 тура УПЛ. Специалист подколол Ивана Федыка, не оставил шансов СК Полтаве против Металлиста 1925 и ждет интересной игры между Вересом и Колосом.

Кудровка– Полесье. «Кудровка выйдет на этот матч с одной целью – отобрать очки у Полесья»

– Кудровка – Полесье. Матч команд, ставящих перед собой разные задачи в нынешнем сезоне. Смогут ли подопечные Василия Баранова создать проблемы житомирским «волкам»?

– Кудровка выйдет на этот матч с одной целью – отобрать очки у Полесья, но фаворитом этого матча я вижу именно подопечных Руслана Ротаня. Тем более матч пройдет в Житомире.

У Кудровки сейчас хорошая серия в УПЛ. Команда очень хорошо подготовилась ко второй части сезона на сборах. Они очень хорошо подготовлены функционально. Хорошая, боевая команда.

Думаю, именно в таком стиле подопечные Василия Баранова будут играть против Полесья, но уровень игроков Полесья гораздо выше, чем у Кудровки. Думаю, именно поэтому житомирская команда сможет победить Кудровку.

– Многие эксперты называют Кудровку одним из претендентов на вылет или же на участие в переходных матчах. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Эта команда 100% не вылетит на прямую в Первую лигу. Эта команда будет сражаться, чтобы не попасть в зону переходных матчей, это факт. Кудровка очень хорошо усиливается: берет в аренду качественных футболистов, хорошая глубина состава, Василий Баранов проводит ротацию. У Кудровки достаточно высокие шансы не попасть в «переходные матчи».

Вижу, что эта команда с характером, показанным в матче против Зари (2:2), где они смогли спасти заведомо проигрышный матч. У них есть характер и бойцовские качества. Команда сражается до конца.

Александрия – Динамо. «Обеим командам нужны турнирные баллы»

– Александрия – Динамо. Подопечные Игоря Костюка набрали невероятную форму в матчах УПЛ, но «горожанам» очень нужны турнирные очки. Чего ждать от этого матча?

– Обеим командам нужны турнирные баллы. Как я понимаю, Александрия уже больше десяти матчей не знает вкуса побед. Команда находится в психологической яме. Их оппоненты отрываются от них в турнирной таблице. Расстояние Александрии от Руха уже составляет 8 баллов – это очень много. В каждом матче подопечным Кирилла Нестеренко нужно максимально настраиваться и давать бой – набирать очки. Сейчас нужно сосредоточиться именно на наборе турнирных очков, а качество игры – это второстепенно.

Киевское «Динамо»... У них сейчас действительно хороший ход. Команда подготовлена ​​ко второй части чемпионата. Молодые игроки достаточно ярко себя проявляют. Пономаренко хорошо себя проявляет. Если даже не все удается, индивидуальные действия футболистов помогают бело-синим одерживать победы. Мы можем вспомнить матч против Руха (1:0), когда не все удавалось, но Пономаренко нашел свой момент. Хорошая игра была против Полесья (2:1), где подопечные Костюка проявили характер, уступая по ходу матча, переломили ход игры. Видим, что даже против играющей низким блоком Оболони (2:1) команда смогла создать много моментов в первом тайме.

Динамо набрало ход и хочет вернуться в призовую тройку. Думаю, у Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии, но класс – класс.

– Игорь Костюк «завел» в основную команду Динамо много молодых исполнителей, но есть и опытные Ярмоленко, Буяльский, Караваев. Кого лично вы считаете лидером нынешнего Динамо?

– (Смеется)... Давайте так, мне действительно импонирует то, как играет Александр Пихаленок – это мозг команды. Футболист, ведущий игру. Отлично сейчас выглядит Владимир Бражко. Матвей Пономаренко – это человек-гол, можем сейчас даже так говорить. Этих трех футболистов и отмечу.

Металлист 1925 – Полтава. «Думаю, помешать Металлисту 1925 может только их настроение на игру».

– Металлист 1925 – Полтава. Матч, где есть откровенный фаворит и аутсайдер. Что может помешать подопечным Младена Бартуловича легко получить три турнирных балла в этом матче?

– Думаю, помешать Металлисту 1925 может только их настроение на игру. Если подопечные Бартуловича еще до игры подумают, что три очка уже в кармане, и выйдут просто сыграть на одной ноге – могут быть наказаны за это. Думаю, Младен Бартулович проведет разговор. У СК Полтава шансов нет. Я не вижу, за счет чего Полтава может умерить мощную команду Металлиста 1925.

Я действительно считаю, что Металлист 1925 набрал хороший ход. Они могут сразиться за место в тройке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги по итогам сезона.

– Если говорить о Полтаве… Команда находится на дне турнирной таблицы УПЛ. Уже сам президент клуба говорит, что лучше вылететь в Первую лигу Украины. Есть ли хоть какие-то шансы у СК Полтава зацепиться за переходные матчи?

– Нет! Нет! Все футбольные люди прекрасно понимают, что команда была не готова к участию в УПЛ – на дистанции это видно, это факт. Даже сам президент клуба это понимает. Я думаю, нужно, чтобы и тренер, и футболисты выходили на поле и отдавались в каждом матче, боролись за очки, за свое имя и имя клуба.

Уже много игр команда очень сильно выглядит в первом тайме, а во втором – рассыпается. Не может так быть. Я могу вспомнить матч в Ровно (2:3 с Вересом), матч во Львове против Карпат (0:4). В первых таймах этих матчей я не видел, кто фаворит, а кто явный аутсайдер. Если они будут так играть два тайма... Эта команда не потеряет свое имя. Но видны пробелы в плане функциональной подготовки. Во вторых таймах команда просто разваливается на глазах.

– Кривбасс – Эпицентр. «Кривбасс дома очень мощно выглядит»

– Кривбасс – Эпицентр. На мой взгляд, матч где-то равных команд. Подопечные Сергея Нагорняка нашли свою игру, а парни Патрика ван Леувена несколько «забуксовали». Чего лично вы ожидаете от этого матча?

– Я не могу с вами согласиться. Не скажу, что Кривбасс где-то «забуксовал». Кривбасс в последнем матче проиграл Полесью (0:2), но тяжело играть, когда у тебя нет форварда. Мы знаем, что Карлос Парако пропускал эту игру – это была существенная потеря для Кривбасса. Мне нравится команда Патрика ван Леувена – у них есть свой почерк. Эта команда создает много голевых моментов... Да, у них есть определенные трудности игры в обороне, были матчи, где они много пропускали. В целом мне импонирует стиль и уровень игры Кривбасса. Мы видим, что им тяжело «вскрыть» массированную оборону, как поставила у своих ворот Оболонь в матче в Киеве (0:0).

Я не могу сказать, что Эпицентр нашел свою игру. Мне точно не понравился матч против Руха (2:0) в плане организации игры. Все решил один случай, когда мяч попал в руку защитнику Руха – пенальти на старте второго тайма стало ключевым моментом игры. Не могу сказать, что Эпицентр заслужил эту победу. Во втором тайме Рух играл лучше, чем команда Нагорняка. Они имели голевые моменты и могли сравнять счет. Я понимаю, что Эпицентру сейчас очень важно набирать очки. Психология где-то давит на тех – каждая игра на вес золота.

В домашней игре против Эпицентра Кривбасс будет атаковать большими силами – здесь можно хорошо сыграть на переходных фазах – это плюс. Но отдам предпочтение Кривбассу, который играет на домашней арене. Кривбасс дома очень мощно смотрится.

Рух – ЛНЗ. «Смогут ли футболисты, которые должны подавать мячи, дать настоящий бой команде, которая сейчас борется за чемпионство?»

– Рух – ЛНЗ. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и ставят кардинально разные задачи, но Виталий Пономарев будет противостоять своей родной команде. Чего ждать от этого матча?

– Смогут ли футболисты, которые должны подавать мячи, дать настоящий бой команде, которая сейчас борется за чемпионство? Вот самая большая интрига! Шучу... (Смеется). Где-то в моих словах есть частичка правды. Здесь не позавидуешь Ивану Федыку. У него есть опытные футболисты, но сейчас он не может на них рассчитывать – они травмированы. Это все отражается на футбольном поле. Вектор, который на этом этапе избрало руководство Руха – это и имеют. Рух – один из главных кандидатов на прямой вылет из УПЛ.

ЛНЗ? Это команда, очень хорошо играющая в силовой футбол. Они очень хорошо функционально готовы – они держат высокий темп игры с первых минут матча. Смогут ли футболисты Руха выдержать это? Покажет только игра. Фаворитом этой встречи для меня точно ЛНЗ. И опыт и уверенность. Они имеют право быть одним из лидеров УПЛ.

Верес – Колос. «Фаворита точно не вижу».

– Верес – Колос. Опять же матч равных команд. Что может оказаться ключевым в определении победителя. Кого лично вы видите фаворитом этого матча?

– Фаворита точно не вижу. Вы правильно подчеркнули – это матч равных команд. Верес провалил матч прошлого тура УПЛ против Кудровки (0:0). Они должны реабилитироваться перед местными фанатами. Матч с Кудровкой – одна из самых плохих игр Вереса за многие годы, если мы говорим именно о домашних матчах. Думаю, с другим настроением команда Олега Шандрука выйдет на матч против Колоса и будет доказывать, что игра против Кудровки – случайность.

Отдам незначительное преимущество ровенской команде, но приезжает достаточно серьезный соперник. Мне очень понравилась игра Колоса против луганской Зари (1:1), где доминировали на протяжении всей встречи. Маленькое преимущество отдам Вересу, потому что футболисты выйдут с другой мотивацией. Колос – это команда, которая очень хорошо готова функционально, только индивидуальные ошибки приводят к потере турнирных баллов, и против Эпицентра (0:4), и против Зари (1:1). Мне импонирует работа Руслана Костышина и то, как выглядит сейчас Колос.

Карпаты – Оболонь. «К сожалению, для Карпат, что не приезжает команда уровня СК Полтава, приезжает – Оболонь».

– Карпаты – Оболонь. Подопечные Франа Фернандеса довольно легко обыграли СК Полтава в прошлом туре УПЛ. Удастся ли «львам» продолжить победное шествие уже в матче против неуступчивых ребят Александра Антоненко?

– К сожалению, для Карпат, что не приезжает команда уровня СК Полтава, приезжает – Оболонь. В этом чемпионате «пивовары» достаточно хорошо обороняются – ставят массированные редуты. Следует это отмечать. В последних матчах и против Динамо (1:2), и против Кривбасса (0:0) команда достаточно хорошо действовала в обороне и проводит быстрые атаки. В этом стиле Оболонь будет работать в матче против Карпат.

Карпатам очень важно одержать победу над СК Полтава (4:0). Очень много критики было в сторону «львов» на старте второго круга чемпионата. Эта критика была заслуженной. Главный тренер Карпат (Фран Фернандес) находится под большим давлением. Мы все читаем новости, и видим, какое давление на этого специалиста.

Команда должна максимально настроиться на матч против Оболони. При домашней поддержке Карпаты могут одержать победу. Именно «львы» для меня фаворит, но это не явный фаворит. Я уверен, что это будет боевая игра. Борьба за очки. Мы можем сказать, что этот матч – борьба за выживание, чтобы не попасть в переходные матчи. На первый план выйдет реализация голевых моментов – кто их лучше реализует, тот сможет победить.

